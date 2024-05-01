TFF başkanlık seçimlerinde yeni perde! CHP’li belediyelerden futbol kulüplerine imza tehdidi: Ya imza verirsiniz ya da yardımları keseriz!

"Kurullar diyorlar, MHK diyorlar, her şeyi diyorlar… Ama kurullar seçimle gelmiyor, onlar bağımsız. Federasyon değişse bile istifa etmedikleri sürece 4 yıl görevde kalabilirler. Bu da olayın ne kadar saptırıldığının ispatı."

YENİ SKANDAL ORTAYA ÇIKTI

Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği arasındaki krize neden olan imza kampanyasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. TFF'nin 1 Nisan'da almış olduğu 18 Temmuz'daki seçim kararını erkene çekmek için kampanya başlatan Kulüpler Birliği'nin bazı üyeleri, dün itibarıyla 80 imzaya ulaştı. Noter onaylı imzalar TFF'ye iletilirken, gerekli olan 130 sayısına çıkılamadı. Bu gelişmeler yaşanırken yapılan incelemeler sonrası bazı imzalar sahte olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

YA İMZA VERİN YA DA YARDIMI KESERİZ!

TFF Hukuk Kurulu, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Asıl şok haber ise 2. ve 3. Lig kulüplerinden geldi… CHP'ye geçen bazı belediyelerin, kent ya da ilçe takım yöneticilerini arayarak, "TFF için imza verin yoksa yardımlarımızı gözden geçireceğiz" dedikleri ortaya çıktı.

TFF'YE GİDEN ŞİKAYETLER

Skandal iddia için TFF kaynakları, "Evet, böyle ihbarları almaya başladık" yorumunu yaptı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başını çektiği 8 kulüp yönetimi, seçimlerin haziran başında yapılmasını istiyordu.