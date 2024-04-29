SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Tahir Elçi davasında tutuksuz sanıklar için beraat talebi!

Son dakika haberleri... Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin, basın açıklaması yaptığı sırada vurularak öldürülmesiyle ilgili süren davada tutuksuz sanık olarak yargılanan polisler, S.T., F.T. ve M.S., için savcı, sanıkların beraatı yönünde mütalaa verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Nisan 2024, 12:06 Güncelleme 29 Nisan 2024, 12:53
Tahir Elçi davasında tutuksuz sanıklar için beraat talebi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015'te teröristler ile güvenlik güçleri arasında, tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde çıkan çatışmada öldürülmesine ilişkin davada, savcı mütalaasını verdi.

TUTUKSUZ POLİSLER İÇİN BERAAT TALEBİ
Firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır'ın 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, olayın meydana geldiği gün görevli polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle yargılandığı davada savcı, tutuksuz sanıklar S.T., F.T. ve M.S. için beraat talep etti.

Tahir Elçi, PKK'lı teröristin saldırısı sonucu hayatını kaybetti

SALDIRIDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
28 Kasım 2015'te Diyarbakır Sur'da düzenlenen basın açıklamasının ardından teröristler tarafından ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetti, 2 polis şehit oldu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konutunda ziyaret etti | Hangi konular görüşüldü?
Minik Edanur ölünce akılları başlarına geldi! İBB’de kan donduran olay sonrası çalışma! Ekşi Sözlük’te Edanur olayına pes dedirten yorumlar!
Başkan Erdoğan, Özgür Özel’i 2 Mayıs’ta kabul edecek! CHP’den Çankaya talebi AK Parti’den Beştepe sinyali... Hangi konular masada?
Son dakika: MİT’ten PKK’ya ağır darbe! Aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 15 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Gazze ateşi Biden’ı yakacak! Protestolar devam ederken ABD’yi seçim korkusu sardı: Trump’tan ‘durdurun’ çağrısı
Para için müstehcen yayınlar, evladına işkence edenler, Atatürk istismarcıları... Tiktok’a yaptırım şart! Kapatılması için kanun teklifi
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 5 yaşındaki Edanur’un ölümü hakkında İBB’ye tepki: Tedbir almadılar
Suphiye Orancı’dan mesaj geldi: İnşallah Metin Akpınar sana zırnık miras bırakmaz! Duygu Nebioğlu görünce öfkeden deliye döndü
Takım arkadaşı açıkladı! İşte Ziyech ve Zaha’nın yeni adresleri
Borsaya ilgi arttı! 1 haftada 518 bin yeni yatırımcı! 10 bin rekoru geldi
Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!
Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Orta sahaya dinamo
Türkiye üyelere bildirdi: NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte desteklenecek
Dış kaynak akışı hızlandı! Türkiye’ye 6,3 milyar dolarlık finansman
Çalışma Meclisi toplandı! Asgari ücret, emekli maaşı, kıdem tazminatı masada! Bakan Işıkhan’dan açıklama
SON DAKİKA