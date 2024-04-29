Tahir Elçi davasında tutuksuz sanıklar için beraat talebi!

Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin 28 Kasım 2015'te teröristler ile güvenlik güçleri arasında, tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde çıkan çatışmada öldürülmesine ilişkin davada, savcı mütalaasını verdi.

TUTUKSUZ POLİSLER İÇİN BERAAT TALEBİ

Firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır'ın 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, olayın meydana geldiği gün görevli polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle yargılandığı davada savcı, tutuksuz sanıklar S.T., F.T. ve M.S. için beraat talep etti.

SALDIRIDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

28 Kasım 2015'te Diyarbakır Sur'da düzenlenen basın açıklamasının ardından teröristler tarafından ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi hayatını kaybetti, 2 polis şehit oldu.