Fatih Terim Fonu adı altında futbolcuları dolandıran Seçil Erzan’a yeni şok! En yakınından 500 bin dolarlık dava!

"SEN NEREYE BEN ORAYA"
Seçil Erzan'ı 30 yıldır tanıdığını ve 500 bin dolar para verdiğini ileri süren zabıta memuru Hüseyin Ergül'ün WhatsApp konuşmalarında Erzan'a "Birlikte girdik, birlikte çıkarız. Sen nereye ben oraya. Bundan yana sıkıntı yok. Bir damla gözyaşına dünyayı değişmem ben" dediği de çok konuşulmuştu.
TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Sabah'ta yer alan habere göre, Dolandırıcılık işlerine karışan Hüseyin Eligül, çok geçmeden görevinden alınmıştı. Sanık değil mağdur olduğunu ileri süren Eligül'den şaşırtan bir hamle geldi.
Eligül aynı dosyanın sanığı Seçil Erzan'a ve Erzan'ın şube müdürü olduğu bankaya tazminat davası açtı.
500 BİN DOLARINI KURTARMAK İSTİYOR
500 bin dolarını kaptırdığını söyleyen Eligül bu parayı kurtarmanın peşine düştü.
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde avukatı aracılığıyla başvurarak tazminat (Adam çalıştıranın sorumluluğundan kaynaklanan) davası açtı.
Mahkeme, Erzan ve Eligül'ün yargılandığı İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazarak dosyaya erişim talebinde bulundular.