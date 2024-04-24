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İstanbul'un metro çilesi katlanıyor: Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki sorun 3. gününe girdi

İstanbul'da yaşanan metro çilesi katlanarak büyüyor. Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda kaza sonrası meydana gelen arıza 50 saati aşkın süredir giderilemedi. Sabah mesaisine gitmek isteyen vatandaşlar metro istasyonlarında yine mağdur oldu. Duraklarda bekleyen vatandaşlar İBB'ye sert tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 09:31 Güncelleme 24 Nisan 2024, 19:29
İstanbul’un metro çilesi katlanıyor: Üsküdar-Samandıra Metro Hattı’ndaki sorun 3. gününe girdi

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İstanbullunun toplu ulaşımda yaşadığı çile giderek katlanıyor.

İETT otobüsleri, metrobüsler ve metroların karıştığı kaza ve arızaların ardı arkası kesilmiyor.

50 SAATİ AŞTI
M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık 50 saati aşkın süredir devam ediyor.

KAZAYA KILIF ARADILAR
Yaşanan aksaklığın iki metronun çarpışması ile başladığı öğrenildi. Metro İstanbul ise önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, dün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdi.

Söz konusu problem nedeniyle seferler Altunizade İstasyonu'nda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

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"GİDECEĞİNİZ YÖNÜN TERSİNE GİDİN" UYARISI
Altunize'de durağından metro hattına geçen vatandaşlara turnikelerden geçtikleri sırada "Gideceğiniz yönün tam tersine gidin" uyarısı yapılıyor.

Hattın bulunduğu kata inildiğinde ise yön tabelaların önünde bekleyen görevliler megafonla duyurular yaparak vatandaşları gidecekleri tarafa yönlendiriyor.

Duraktaki süreli ekran tabelaları çalışmazken vatandaşlar arasında megafonla dolaşan bir görevli seferlerin 15 dakika aralıklarla yapıldığı bilgisini veriyor.

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VATANDAŞ PERİŞAN OLDU
Sefer aralıklarının uzamasıyla birlikte duraktaki yoğunluk artıyor, bazı vatandaşlar işe geç kalmaktan endişe duyduklarını yüksek sesle dile getiriyor.

TEPKİ: HANİ HER ŞEY GÜZEL OLACAKTI BU NASIL VAZİYET
Metroyu bekleyen bir vatandaş "Açıklama yapan yok mu? Bu metroları kapatın o zaman. Böyle saçma bir şey olur mu? İnsan haklarına aykırı değil mi bu? Evimize, işimize gidemiyoruz. Hani her şey güzel olacaktı bu nasıl vaziyet? Yazıklar olsun." diye tepki gösterirken, etrafındaki diğer vatandaşlar da destek verdi.

Aksaklık, duraktaki merkezi sistemden "zorunlu bakım çalışması" şeklinde duyurulurken, arıza öncesi Üsküdar'dan Samandıra yönüne yoğun saatlerde 4 dakika aralıklarla düzenlenen tren seferlerinin 15 dakikada bir yapılması nedeniyle neredeyse tamamı dolan durakta hareket edecek alan kalmıyor.

Metroyu beklemek istemeyenler vatandaşlara 6 numaralı çıkıştan kalkan ücretsiz İETT otobüslerine binerek Üsküdar yönüne gidebilecekleri bildiriliyor.

Otobüs durağında ise önünde "görevli" yazan otobüsler belirli aralıklarla Üsküdar'a ring atıyor.

BUGÜN DE ÇÖZÜLMEYECEK
Yaşanan aksaklık sonrası Metro İstanbul 'X' hesabından yapılan açıklamada, "M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ: YİNE YALAN YİNE KANDIRMACA
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB'nin sorun yaşanan metro hattı ile ilgili çelişkili açıklamalarına dikkat çekerek tepki gösterdi.

Kabaktepe şunları söyledi:

"Yine Algı… Yine Kandırmaca… Yine Yalan… Algıyla iş yapmak siyasi bir mizaç meselesi gibi görünüyorsa, hakikatin ortaya çıkması da fıtratındandır. Samandıra-Üsküdar metro hattı yaklaşık 2 gündür gerektiği gibi çalışmıyor. Ne yazık ki CHP'li İBB Belediyesi gerçekleri açıklamak yerine İstanbulluları kandırmanın derdine düşmüş, tuhaf, tutarsız ve sahte açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltıyor. İBB'li yöneticiler yaptıkları açıklamada "teknik arıza" olduğunu ifade etti. Oysa "teknik arıza" işlemciye dairdir; metro hattındaki sorun teknik değil, "fiziki kaza"dır. İBB'li yöneticileri bir açıklama daha yaparak "temas" olduğunu söyledi.

Oysa "temas" birbirine dokunduğunda olur, metro hattındaki durum "temas" değil, "toslama"dır. İBB'li yöneticileri aynı açıklamada "zorunlu bakım çalışmaları" ardından metronun açılacağını ifade etti.

Oysa kazalardan önce yapılan "bakım", kazalardan sonra yapılan ise "tamir" olarak adlandırılır. İBB'li yöneticileri aynı açıklamada olayın "Eğitim Amaçlı" kullanım esnasında olduğunu beyan etti. Oysa metro hattında "vatman" varsa (ki yok), verilen eğitime "eğitim"; vatman yoksa yapılan işe "test sürüşü" denir. Yeni bir "Yakup'un keçisi damdan düştü" vakası ile karşı karşıyayız.

Yakup değil İbrahim, keçi değil koç, damdan düşme değil kurban etme.

Tıpkı; teknik arıza değil kaza, temas değil toslama, bakım değil tamir, eğitim değil test sürüşü."

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