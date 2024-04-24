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THY duyurdu: Bugün yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY), Fransa’nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine bugün icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

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Giriş Tarihi 25 Nisan 2024, 00:16 Güncelleme 25 Nisan 2024, 00:16
THY duyurdu: Bugün yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi

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Türk Hava Yolları (THY), Fransa'nın Lyon, Marsilya, Nice ve Paris kentlerine yarın icra edilmesi planlanan bazı seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

Edinilen bilgiye göre, bu ülkedeki yer hizmetleri ve güvenlik personelinin yapacağı grev nedeniyle bazı seferler karşılıklı iptal edilirken, THY yetkilileri vatandaşlara uçuşlarıyla ilgili güncel durumu, THY'nin internet sitesinden kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

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