Başkan Erdoğan’dan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’e tarihi hediye: Sultan 2. Abdülhamid’e gönderilen mektubun birebir aynısı!

TARİHİ MEKTUBUN BİREBİR BASIMINI HEDİYE ETTİ Görüşmede Erdoğan, Steinmeier'e, Ömer Faik'in yazdığı ve 1898'de İstanbul'da Matbaa-i Osmaniye'nin yayınladığı "Almanca'dan Türkçe'ye Lügat Kitabı" ile Almanya İmparatoru 1. Wilhelm'in kendisine verilen madalyalardan dolayı duyduğu memnuniyete ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin sürmesi temennisine dair 1884'te Sultan 2. Abdülhamid'e gönderdiği mektubun birebir basımını hediye etti.

Almanya İmparatoru 1. Wilhelm'in Sultan 2. Abdülhamid'e gönderdiği mektupta, şu ifadeler yer aldı:

"Şevketli, kudretli samimi dost hazretleri, dostane münasebetlerin göstergesi olarak bu defa yüce imtiyaz nişanının altın ve gümüş madalyaları hediye buyurulduğunu ifade eden lütufkar mektubunuzu Said Paşa eliyle aldım. Hakkımda bu kez de tenezzül edip yüksek gayeler içeren iltifatlar göstermeniz ve bu dostluk göstergelerinin sözü edilen elçi vasıtasıyla en güzel şekilde iletmeniz nedeniyle ulu şahsınıza şükranlarımı sunarım."