Petrol sevkiyatı yeniden başlayacak mı? Türkiye gerekli mesajları verdi! Konu ABD’nin de gündeminde

Başkan Erdoğan, Bağdat'taki resmi programları kapsamında, Irak Cumhurbaşkanı Abd ullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ile Irak Başbakanı Sudani arasında, Bağdat'taki Hükümet Sarayı'ndaki gerçekleşen görüşmenin ardından iki ülke arasında gerçekleştirilecek 26 işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

Bu anlaşmaların küresel yansımaları da oldukça dikkat çekiciydi. İkili arasındaki gerçekleştirilen görüşmede merak edilen konulardan birisi de Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'ydı. Görüşmede Türkiye'nin hem Bağdat'a hem de Erbil'e gerekli mesajları verdiği öğrenildi.

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör, konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı.

İşte o yazı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyaretinde gündeme gelmesi beklenen başlıklardan birisi de Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'ydı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak ziyareti öncesinde, 4 Ekim 2023 tarihinden bu yana Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nın teknik olarak çalışmaya hazır olduğunu belirtmişti.