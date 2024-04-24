Batman’da DEM Parti il binasına terör baskını: Terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ele geçirildi

Batman'da terör soruşturması kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il binasında polis ekiplerince arama yapıldı.
Batman'da terör soruşturması kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il binasında polis ekiplerince arama yapıldı.
EKİPLER ARAMA YAPTI
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, DEM Parti il binasında arama yaptı.
TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ POSTERLERİ VE YASA DIŞI KİTAPLAR ELE GEÇİRİLDİ
Arama sırasında birçok örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi.
Aramanın ardından polis ekipleri il binasından ayrıldı.
TERÖRİST PAÇAVRALARINA SAHİP ÇIKTI: "GÖTÜRÜLEN HER MATERYALİN ARKASINDAYIZ"
Yapılan aramanın ardından partililer il binası önünde toplanırken, DEM Parti İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, basın açıklaması yaptı. Ele geçirilen terörist posterleriyle ilgili, "Demokrasi mücadelesinde katledilen canlarımızın fotoğraflarına el konuldu." diyen Tekik, "Tabi bizler bu binadan, evimizden, yuvamızdan, okulumuzdan alınıp götürülen her materyalin sonuna kadar arkasındayız ve sahipleneceğiz" dedi.