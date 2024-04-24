Batman’da DEM Parti il binasına terör baskını: Terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ele geçirildi



TERÖRİST PAÇAVRALARINA SAHİP ÇIKTI: "GÖTÜRÜLEN HER MATERYALİN ARKASINDAYIZ"

Yapılan aramanın ardından partililer il binası önünde toplanırken, DEM Parti İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, basın açıklaması yaptı. Ele geçirilen terörist posterleriyle ilgili, "Demokrasi mücadelesinde katledilen canlarımızın fotoğraflarına el konuldu." diyen Tekik, "Tabi bizler bu binadan, evimizden, yuvamızdan, okulumuzdan alınıp götürülen her materyalin sonuna kadar arkasındayız ve sahipleneceğiz" dedi.

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