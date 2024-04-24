SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Batman'da DEM Parti il binasına terör baskını: Terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ele geçirildi

Son dakika haberi! Batman’da yürütülen bir terör soruşturması kapsamında, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il binasında arama yapıldı. Arama sırasında birçok örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Nisan 2024, 21:48 Güncelleme 25 Nisan 2024, 00:10
Batman’da DEM Parti il binasına terör baskını: Terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ele geçirildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Batman'da terör soruşturması kapsamında Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il binasında polis ekiplerince arama yapıldı.

DEM Parti il binasına terör baskını!

EKİPLER ARAMA YAPTI
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekipleri, DEM Parti il binasında arama yaptı.

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARININ POSTERLERİ VE YASA DIŞI KİTAPLAR ELE GEÇİRİLDİ
Arama sırasında birçok örgütsel doküman, terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ile yasa dışı kitaplar ele geçirildi.

Aramanın ardından polis ekipleri il binasından ayrıldı.


TERÖRİST PAÇAVRALARINA SAHİP ÇIKTI: "GÖTÜRÜLEN HER MATERYALİN ARKASINDAYIZ"
Yapılan aramanın ardından partililer il binası önünde toplanırken, DEM Parti İl Eş Başkanı Mustafa Mesut Tekik, basın açıklaması yaptı. Ele geçirilen terörist posterleriyle ilgili, "Demokrasi mücadelesinde katledilen canlarımızın fotoğraflarına el konuldu." diyen Tekik, "Tabi bizler bu binadan, evimizden, yuvamızdan, okulumuzdan alınıp götürülen her materyalin sonuna kadar arkasındayız ve sahipleneceğiz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Duygu Nebioğlu’na gelen sürpriz telefon ortalığı karıştırdı! Fraye fikrini değiştirdi! Uğur Dündar yıllar önce korkusunu itiraf etmiş: Kadının biri kucağında çocukla...
Başkan Erdoğan ve Özgür Özel TBMM resepsiyonunda ne konuştu? İşte Erdoğan-Özel konuşmasının detayları!
Online İngilizce öğrenme
Yeni 6’lı masa mı? Abdullah Gül, Ekrem İmamoğlu ve DEM’li Mithat Sancari Walter Steinmeier’in döner kesme töreninde neden buluştu?
Dzeko ve Tadic’ten İsmail Kartal’a baskı! Bu 3 ismi oynat
Başkan Erdoğan-Steinmeier görüşmesi dünya basınında! Alman gazete ‘Türk Başkan daha cesur konuştu’ dedi
Dilan Polat ve Engin Polat hakim karşısında: Banu Parlak’la yüzleşme zamanı: Aylık gelirini açıkladı
Merkez Bankası nisan ayı faiz kararını açıklıyor! Toplantı öncesi piyasalarda son durum ne? İşte tahminler...
Başkan Erdoğan’ın Bağdat çıkarması sonrası yeni dönem! Irak’taki su krizine çözüm Türkiye’den
Emekliye yeni maaş tablosu çıktı! Temmuzda SSK, Bağ-Kur’luya 3 formüllü zam geliyor! 10.000, 11.000, 12.000 TL aylık alanlar...
Soykırımcı İsrail’in Gazze finansörü ABD’den skandal Ermenistan açıklaması! Joe Biden utanmadan Türkiye’yi suçladı
Fahiş fiyata geçit yok | Gramaj hilesine etiketli önlem! İki bakanlıktan ortak çalışma: Üreticilerden tam destek var
HAVA DURUMU | 44 ile sarı kodlu uyarı: Çöl tozu geliyor! İstanbul’da bugün hava nasıl? | 25 Nisan 2024 hava durumu
Oran belli oldu: Konut fiyatlarındaki artış 4.5 yıl sonra ilk kez enflasyonun altında!
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile DEM Partili Sırrı Sakık’ın Meclis’teki tartışması bahçeye taştı: Eşkıyalığı dağlarda yap burada değil
SON DAKİKA