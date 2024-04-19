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TBMM komisyonunun ilk toplantısının gündemi: Dijital telif

Son dakika haberleri... 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM komisyonu ilk toplantısını Mayıs ayının başında "dijital telif" gündemiyle yapacak.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 12:37 Güncelleme 19 Nisan 2024, 12:40
TBMM komisyonunun ilk toplantısının gündemi: Dijital telif

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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle çalışmalarına ara veren komisyonun, ilk toplantısını mayıs ayı başında "dijital telif" gündemiyle yapacağını açıkladı.

Yayman, Türkiye'deki telif yasasının eski olduğunu ve günün şartlarına cevap veremediğini belirterek yasal düzenlemeye ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve diğer paydaşlarla görüşme halinde olduklarını söyledi.

Basın kuruluşlarının bu konuda yoğun talepleri olduğunu anlatan Yayman, Google yetkilileriyle Meclis'in 27. Yasama Dönemi'nde bir görüşme yaptıklarını ancak çalışmaların 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi ve seçimler nedeniyle yarım kaldığını hatırlattı.

Yayman, Google yetkilileriyle dijital telif konusunda yaptıkları görüşmelerde Avrupa Birliği normlarının Türkiye'de de uygulanması gerektiğini söylediklerini aktardı.

Dijital Mecralar Komisyonunun mayıs ayı başında ilk toplantısını yapacağını bildiren Yayman, "Dijital telif konusu önemli. Dijital telif meselesinde özellikle içerik üreticilerinin bir talebi var. Bu konuyu ele alacağız. Dijital telif konusunda ülkemizde çok ciddi bir talep var. Yeni dönemde komisyon olarak ilk toplantımızı dijital telifle ilgili yapacağız." dedi.

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