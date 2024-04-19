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Son dakika: İliç'teki maden faciasında Adnan Keklik'in naaşına ulaşıldı! Sabırlı Deresi bölgesinde bulundu

Erzincan İliç'teki maden faciasında bir işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Sabırlı Deresi bölgesinde ulaşılan cenazenin Adnan Keklik’e ait olduğunu belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tüm canlarımıza ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 11:50 Güncelleme 19 Nisan 2024, 11:52
Son dakika: İliç’teki maden faciasında Adnan Keklik’in naaşına ulaşıldı! Sabırlı Deresi bölgesinde bulundu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçiden birinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi.

Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maden sahasındaki arama çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.



Kazanın gerçekleştiği 13 Şubat'tan bu yana arama çalışmalarının aralıksız devam ettiğini anımsatan Bayraktar, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmaları neticesinde bu sabah bir işçi kardeşimize daha ulaştık. Kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Tüm canlarımıza ulaşana kadar yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 5 Nisan'da da İliç'te maden ocağında toprak altında kalan bir işçinin naaşına ulaşıldığını bildirmişti.

Fotoğrafta: Adnan Keklik (sağda)Fotoğrafta: Adnan Keklik (sağda)

CENAZE ADNAN KEKLİK'E AİT

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Sabırlı Deresi bölgesinde ulaşılan cenazenin Adnan Keklik'e ait olduğunu belirterek, aileye başsağlığı diledi.

Aydoğdu, bölgedeki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 9 kişi kaybolmuş ve 5 Nisan'da işçilerden Uğur Yıldız'ın cenazesine ulaşılmıştı.

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