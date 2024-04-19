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Irak Başbakanı Sudani'den Başkan Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin açıklama: 'Gelir geçer türden bir ziyaret' olmayacak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin "gelir geçer türden bir ziyaret" olmayacağını belirterek, iki ülke arasında meselelere karşı çözüm iradesinin bulunduğunu söyledi.

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Giriş Tarihi 20 Nisan 2024, 00:01 Güncelleme 20 Nisan 2024, 00:18
Irak Başbakanı Sudani’den Başkan Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama: ’Gelir geçer türden bir ziyaret’ olmayacak

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a yapacağı ziyaretin "gelir geçer türden bir ziyaret" olmayacağını belirterek, iki ülke arasında meselelere karşı çözüm iradesinin bulunduğunu söyledi.



Irak haber ajansı INA'ya göre, ABD'de temaslarını sürdüren Sudani, yaptığı açıklamalarda Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştireceği ziyarete değindi.



Başkan Erdoğan'ın Irak'ı 22 Nisan'da ziyaret edeceğini kaydeden Sudani, "Türkiye Başkanı'nın Irak ziyareti gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak. İki ülke arasında ilk defa meseleleri ertelemek yerine bunlara ilişkin çözüm iradesi mevcut." dedi.



Irak topraklarının Türkiye'ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Sudani, Başkan Erdoğan ile su meselesine karşı da çözümü değerlendireceklerini vurguladı.



Irak Başbakanı Sudani'nin, 13 Nisan tarihinde temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'deki temasları sürüyor.

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PKK'YA BÜYÜK HAREKAT HAZIRLIĞI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde Kuzey Irak'a yapılacak terör operasyonunun da gündemde olması bekleniyor. Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnşallah bu yaz, Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Irak-Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturacağız" mesajıyla birlikte tarihi operasyon için düğmeye basılmıştı.

Başkomutan Erdoğan'ın 'harekât direktifi' üzerine Pençe-Kilit bölgesindeki son noktalar da teröre kapatılacak.

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