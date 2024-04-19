Irak Başbakanı Sudani’den Başkan Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin açıklama: ’Gelir geçer türden bir ziyaret’ olmayacak

Irak topraklarının Türkiye'ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Sudani, Başkan Erdoğan ile su meselesine karşı da çözümü değerlendireceklerini vurguladı.





Irak Başbakanı Sudani'nin, 13 Nisan tarihinde temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'deki temasları sürüyor.



PKK'YA BÜYÜK HAREKAT HAZIRLIĞI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde Kuzey Irak'a yapılacak terör operasyonunun da gündemde olması bekleniyor. Bilindiği gibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İnşallah bu yaz, Irak sınırlarımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturacağız. Irak-Suriye sınırları boyunca 30-40 kilometre derinliğinde güvenlik koridoru oluşturacağız" mesajıyla birlikte tarihi operasyon için düğmeye basılmıştı.



Başkomutan Erdoğan'ın 'harekât direktifi' üzerine Pençe-Kilit bölgesindeki son noktalar da teröre kapatılacak.