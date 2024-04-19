Emekliler için yeni çalışmalar yolda! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan A Haber’de önemli açıklamalar! İsrail’e karşı hangi hamleler yapılacak?





"GERİLİMİ İSRAİL BAŞLATTI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Filistinlilere soykırım politikası ve İsrail-İran gerilimi ile ilgili olarak, Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade ederek, "İsrail-İran gerilimi Gazze'de yaşananları gölgelememeli. Türkiye, olayın bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesi için her türlü gayreti sarf ediyor Ortadoğu'da adil bir barış olmalı. Diplomasi ve uluslararası hukuk ön plana çıkmalı. İran İsrail arasında sıcak çatışma olursa bundan tüm ekonomiler etkilenir." dedi.

