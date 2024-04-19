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Emekliler için yeni çalışmalar yolda! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan A Haber'de önemli açıklamalar! İsrail'e karşı hangi hamleler yapılacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz AHaber'de gündeme ilişkin önemli soruları cevaplandırdı. Cevdet Yılmaz milyonlarca emekliyi enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek yeni çalışmaların müjdesini verdi. Yılmaz, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar tamamlandığında toplumla paylaşılacak" dedi. Peki Türkiye'nin seçimsiz 4 yılında neler yapılacak? Yeni anayasa çalışmaları nasıl gerçekleşecek? Uluslararası arenada İsrail'e karşı hangi hamleler yapılacak? İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın A Haber ekranlarındaki o açıklamaları...

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 21:05 Güncelleme 19 Nisan 2024, 22:29
Emekliler için yeni çalışmalar yolda! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan A Haber’de önemli açıklamalar! İsrail’e karşı hangi hamleler yapılacak?

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında gündeme ilişkin merak edilen tüm soruları yanıtladı.
İşte Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:



"GERİLİMİ İSRAİL BAŞLATTI"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Filistinlilere soykırım politikası ve İsrail-İran gerilimi ile ilgili olarak, Gazze'de ateşkesin sağlanması gerektiğini ifade ederek, "İsrail-İran gerilimi Gazze'de yaşananları gölgelememeli. Türkiye, olayın bölgesel bir çatışmaya dönüşmemesi için her türlü gayreti sarf ediyor Ortadoğu'da adil bir barış olmalı. Diplomasi ve uluslararası hukuk ön plana çıkmalı. İran İsrail arasında sıcak çatışma olursa bundan tüm ekonomiler etkilenir." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz A Haber'de!



2013'TE IMF İLE NOKTAYI KOYDUK
'IMF' spekülasyonlarına noktayı koyan Cevdet Yılmaz, "Kesinlikle IMF ile masaya oturulması söz konusu değil" dedi. Ekonomide yol haritasının netleştiğini ifade eden Yılmaz, adımları hayata geçirdiklerini ve seçimsiz 4 yılın çok değerli olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz cari açığın yarı yarıya azaldığını belirtti ve "Türkiye'nin döviz ihtiyacı düştü" dedi.



"ENFLASYONU DÜŞÜRMEKTE KARARLIYIZ"
Yılmaz, "Enflasyonu düşürmeye kararlıyız, geçmişte de bunu yapabilmiş bir kadroyuz. Bu bir süreç. Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta enflasyon düşecek." ifadelerini kullandı. Fahiş fiyatlarla mücadele konusuna özel parantez açan Cevdet Yılmaz, yasal önlemlerin alınacağını ve yaptırımların caydırıcı hale geleceğini belirtti.



"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYİZ"
Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Cevdet Yılmaz, "Çalışma Bakanlığımızın emeklilerle ilgili yaptığı çalışmalar tamamlandığında toplumla paylaşılacak, 16 milyon emeklimiz var. Çalışan sayısını artırmamız lazım ki bu dengeyi gerçekleştirelim. Bu yönde de umut verici gelişmeler var, istihdam artışı var." dedi.

"Filistin davasının arkasındayız" diyen Cevdet Yılmaz, "İsrail'le ticareti daraltıcı çok kapsamlı kararlar aldık." diye konuştu.

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