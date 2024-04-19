Türkiye yerel seçim sürecini geride bıraktı. Milli irade sandıkta tecelli etti... PKK ile organik bağı olan DEM Parti
ise yönettiği belediyelerde bölücülük faaliyetlerine hız verdi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kadim şehirlerinden biri olan Mardin
'de milletimizin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verdiği kurtuluş mücadelesinin sembolü olan İstiklal Marşı'na dil uzatıldı.
DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk
DEM PARTİLİLER MARDİN'DE İSTİKLAL MARŞI OKUMAYI REDDETTİ
DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin ilk toplantısında İstiklal Marşı'nın okunarak başlanması oy birliğiyle reddedildi.
Meclis toplantısında AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep etti. DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve grubu ise "Gündemde böyle bir madde yok" diyerek İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebini kabul etmedi.
Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen Ahmet Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 24 Kasım 2016 tarihinde tutuklandı. Türk, 2019'daki yerel seçimlerde HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra görevinden alınmıştı. O dönem Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmıştı.
Mardin'de İstiklal Marşı okumayı reddeden DEM Parti, Diyarbakır'da da meclis salonunda bulunan Türk bayraklarını kaldırdı.
DEM PARTİ DİYARBAKIR'DA TÜRK BAYRAĞINA EL UZATTI
Skandal belediye meclisi salonunda çekilen Aralık 2023 ve Nisan 2024 tarihli iki fotoğrafla gün yüzüne çıktı.