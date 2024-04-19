DEM Parti heyeti ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel "İKTİDAR DÜŞSÜN DİYE VATANI DÜŞÜRMEYE RAZI OLANLARIN ÜLKEYİ SÜRÜKLEDİĞİ DURUM" Mardin 'de DEM Parti lilerin İstiklal Marşı'nın okunmasını reddetmesini örnek gösteren Şahin, "Bu nereden bakarsanız bakın büyük bir skandaldır. İktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye razı olanların bu ülkeyi sürüklediği yerin Mardin'den yansıyan fragmanıdır" ifadelerini kullandı. 'KENT UZLAŞISI'NIN DİYETİ... CHP ve DEM arasındaki 'kent uzlaşısı' maskeli ittifaka dikkat çeken Şahin, "Yerel seçime DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adını verdikleri ittifakla giren ve sonuç alan muhalefet Mardin'de dün yaşananları iyi analiz etmeli. Çok umudum yok ama ne yaptıklarının belki farkına varırlar" dedi.





KAYYUMLARIN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNDE

Gelinen bu noktada Kandil'le göbek bağı bulunan DEM Parti'nin yönettiği belediyelerde milli ve manevi değerleri hedef alan provokasyonlara girişmesi kayyumların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.



Terörle iltisaklı olduğu günyüzü gibi ortada olan bu zihniyetin yönettiği belediyelerdeki tüm imkan ve kabiliyetleri PKK kadrolarına peşkeş çekmesi muhtemel. Daha önce de HDP'li belediyelerdeki araç ve teçhizatların PKK tarafından kullanıldığı, vatandaşa hizmet için harcanması gereken bütçenin Kandil'e aktarıldığı ortaya çıkmıştı.



Hatırlanacağı üzere 19 Ağustos 2019 tarihinde HDP'nin Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerine kayyum atanmıştı.