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DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin'de İstiklal Marşı Diyarbakır'da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi

PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti, yönettiği belediyelerde bölücülük faaliyetlerine hız verdi. Mardin'de İstiklal Marşı okumayı reddeden bölücü oluşum Diyarbakır'da da meclis salonunda bulunan Türk bayraklarını kaldırdı. DEM Parti'nin yönettiği belediyelerde milli ve manevi değerleri hedef alan provokasyonlara girişmesi kayyumların önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu durum 'kent uzlaşısının diyeti' yorumlarına yol açarken Gazeteci Zafer Şahin "İktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye razı olanların bu ülkeyi sürüklediği durum" sözleriyle tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 19 Nisan 2024, 15:44 Güncelleme 19 Nisan 2024, 19:16
DEM Partili belediyeler bölücü faaliyetlere hız verdi! Mardin’de İstiklal Marşı Diyarbakır’da Türk bayrağı yasaklandı | Mülkiye müfettişleri görevlendirildi

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Türkiye yerel seçim sürecini geride bıraktı. Milli irade sandıkta tecelli etti... PKK ile organik bağı olan DEM Parti ise yönettiği belediyelerde bölücülük faaliyetlerine hız verdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kadim şehirlerinden biri olan Mardin'de milletimizin bağımsızlık aşkının, imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın, azim ve fedakarlıkla verdiği kurtuluş mücadelesinin sembolü olan İstiklal Marşı'na dil uzatıldı.

DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet TürkDEM Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk

DEM PARTİLİLER MARDİN'DE İSTİKLAL MARŞI OKUMAYI REDDETTİ

DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin ilk toplantısında İstiklal Marşı'nın okunarak başlanması oy birliğiyle reddedildi.

Meclis toplantısında AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep etti. DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve grubu ise "Gündemde böyle bir madde yok" diyerek İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebini kabul etmedi.

Bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen Ahmet Türk, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında 24 Kasım 2016 tarihinde tutuklandı. Türk, 2019'daki yerel seçimlerde HDP Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra görevinden alınmıştı. O dönem Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmıştı.



Mardin'de İstiklal Marşı okumayı reddeden DEM Parti, Diyarbakır'da da meclis salonunda bulunan Türk bayraklarını kaldırdı.

DEM PARTİ DİYARBAKIR'DA TÜRK BAYRAĞINA EL UZATTI

Skandal belediye meclisi salonunda çekilen Aralık 2023 ve Nisan 2024 tarihli iki fotoğrafla gün yüzüne çıktı.



Aralık 2023'teki fotoğrafta salonda şanlı bayrağımız yer alırken, 31 Mart sonrası belediyeyi devralan DEM Partililerin bayrağımıza el uzatıp salondan kaldırdığı gözlemlendi.

Gazeteci Zafer Şahin, DEM Parti'nin elindeki belediyelerin bölücü faaliyetlerine sert tepki gösterdi.

DEM Parti heyeti ve CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelDEM Parti heyeti ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel

"İKTİDAR DÜŞSÜN DİYE VATANI DÜŞÜRMEYE RAZI OLANLARIN ÜLKEYİ SÜRÜKLEDİĞİ DURUM"

Mardin'de DEM Partililerin İstiklal Marşı'nın okunmasını reddetmesini örnek gösteren Şahin, "Bu nereden bakarsanız bakın büyük bir skandaldır. İktidarı düşürmek için vatanı bile düşürmeye razı olanların bu ülkeyi sürüklediği yerin Mardin'den yansıyan fragmanıdır" ifadelerini kullandı.

'KENT UZLAŞISI'NIN DİYETİ...

CHP ve DEM arasındaki 'kent uzlaşısı' maskeli ittifaka dikkat çeken Şahin, "Yerel seçime DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adını verdikleri ittifakla giren ve sonuç alan muhalefet Mardin'de dün yaşananları iyi analiz etmeli. Çok umudum yok ama ne yaptıklarının belki farkına varırlar" dedi.

MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİMİZ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Yerlikaya: Diyarbakır ve Mardin belediyelerine müfettiş görevlendirildi



Yerlikaya, paylaşımında, "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı'nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Özgür Özel'den "Öcalan'a özgürlük" diyen Ahmet Türk'e övgü; "Çok sevdiğim biri"

İstiklal Marşı'nın okutulmasını engelleyen Ahmet Türk, CHP'li simaların da 'çok sevdiği' bir isim.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim öncesi "Öcalan'a özgürlük", "yerel özerklik" ve "kayyumlar kaldırılsın" talepleri bulunan Ahmet Türk'ü "Çok sevdiğim birisi" diyerek tanımlamıştı.



KAYYUMLARIN ÖNEMİ BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNDE
Gelinen bu noktada Kandil'le göbek bağı bulunan DEM Parti'nin yönettiği belediyelerde milli ve manevi değerleri hedef alan provokasyonlara girişmesi kayyumların önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Terörle iltisaklı olduğu günyüzü gibi ortada olan bu zihniyetin yönettiği belediyelerdeki tüm imkan ve kabiliyetleri PKK kadrolarına peşkeş çekmesi muhtemel. Daha önce de HDP'li belediyelerdeki araç ve teçhizatların PKK tarafından kullanıldığı, vatandaşa hizmet için harcanması gereken bütçenin Kandil'e aktarıldığı ortaya çıkmıştı.

Hatırlanacağı üzere 19 Ağustos 2019 tarihinde HDP'nin Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediyelerine kayyum atanmıştı.

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