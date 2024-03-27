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31 Mart'ta 61 milyon seçmen sandığa gidiyor! Hangi durumlarda oy geçersiz kılınacak?

Son dakika haberleri... Türkiye 4 gün sonra yerel seçimler için sandığa gidiyor. Seçimlerde en uzun oy pusulasının 97 santimetre, en kısa pusulanın ise 4,5 santimetre uzunluğunda olacak. 61 milyon seçmen oy kullanacak. Peki hangi durumlarda oy geçersiz kılınacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 12:52 Güncelleme 27 Mart 2024, 12:54
31 Mart’ta 61 milyon seçmen sandığa gidiyor! Hangi durumlarda oy geçersiz kılınacak?

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Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını belirledi.

Buna göre, şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak:

- Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.

- Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.

- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.

- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.

- Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.

- "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları.

- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.

- Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

- Bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacak

Oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlar ise şöyle:

- Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması.

- Herhangi bir şekilde pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.

- Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle "tercih" veya "evet" mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.

- Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "tercih" veya "evet" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.

- Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok "tercih" veya "evet" mührü basılması.

- Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek.

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