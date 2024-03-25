Bursa seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonucu ve oy oranları

YSK Başkanı Yener'in belirttiğine göre, okullar ve konteyner alanlar dahil olmak üzere seçim altyapısı hazır hale getirildi. Seçmenler için en uzun oy pusulası 97 santimetre, en kısa ise 4,5 santimetre olacak. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde, partilerin oy pusulasındaki yerleri de belirlendi.

Propaganda ve Seçim Yasakları

21 Mart'ta başlayacak olan propaganda serbestliği ve seçim yasakları, seçim sürecinin önemli bir parçasını oluşturacak. Seçim propagandası, 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. Seçim süresince yapılacak propaganda etkinliklerine dair kurallar ve yasaklar detaylı bir şekilde belirlendi.