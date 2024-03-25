SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bursa seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonucu ve oy oranları

31 Mart'ta milyonlarca seçmen yerel seçimler için sandık başına gidecek. 81 il ve 922 ilçede gerçekleştirilecek seçimlerde hangi partinin ne kadar olacağı büyük bir merak konusu oldu. Milyonlarca seçmen bu kapsamda "Bursa seçim sonuçları" hakkında bilgi almak istiyor. İşte 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonucu ve oy oranları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mart 2024, 11:39 Güncelleme 25 Mart 2024, 11:39
Bursa seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Bursa yerel seçim sonucu ve oy oranları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlerini belirlemek için sandık başına geçiyor. Milyonlarca seçmen, büyükşehirlerden ilçelere, beldelerden köylere kadar her seviyede yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirlemek üzere katılım gösterecek. Takvim.com.tr, bu önemli gün boyunca seçim sonuçlarını anlık olarak takip edecek ve okuyucularına canlı yayınlarla aktaracak. İşte ilçe ilçe 31 Mart 2024 Bitlis yerel seçim sonucu ve oy oranları...

BURSA SEÇİM SONUÇLARI

Yerel seçimler 31 Mart Pazar günü yapılacak. Seçim sonuçlarını takvim.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

BURSA İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Genç Seçmenler İlk Kez Sandık Başında

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı seçim takvimi çerçevesinde Türkiye, yerel seçimlere hazırlanıyor. Bu seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç seçmen, ilk kez oy kullanmanın heyecanını yaşayacak. YSK'nın detaylı planlamasıyla, seçim süreci adım adım işlenmeye devam ediyor.

Seçimlerde aday sayısı açısından Bitlis öne çıkarken, Gaziantep ve Malatya da yoğun aday listeleriyle dikkat çekiyor. Bursa'da 49 aday yarışacakken, Gaziantep'te 29, Malatya'da ise 28 aday büyükşehir belediye başkanlığı için yarışacak. Bu çekişmeli süreç, seçimlerin rekabetçi doğasını ortaya koyuyor.

YSK Başkanı Yener'in belirttiğine göre, okullar ve konteyner alanlar dahil olmak üzere seçim altyapısı hazır hale getirildi. Seçmenler için en uzun oy pusulası 97 santimetre, en kısa ise 4,5 santimetre olacak. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde, partilerin oy pusulasındaki yerleri de belirlendi.

Propaganda ve Seçim Yasakları

21 Mart'ta başlayacak olan propaganda serbestliği ve seçim yasakları, seçim sürecinin önemli bir parçasını oluşturacak. Seçim propagandası, 30 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de sona erecek. Seçim süresince yapılacak propaganda etkinliklerine dair kurallar ve yasaklar detaylı bir şekilde belirlendi.

Oy Verme Süreci ve Saatleri

Seçmenler, 31 Mart'ta oy kullanmak için sandık başına gidecek. Türkiye genelinde oy verme saatleri, mevsim şartları ve güneşin batış saatine göre belirlendi. Doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 arasında olacakken, diğer illerde 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanılacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
10 yılın en düşük seviyesi! İşsizlik oranı açıkladı
CHP’nin para kulesi skandalında her yol Ekrem İmamoğlu’nu gösteriyor! Özgür Özel o yalanı neden söyledi? İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş...
Türk Telekom
YVS IT LTD! CHP’li Mansur Yavaş’ın Türkiye’de iş bulamayan kızı Londra’da şirket kurmuş! FETÖ’cü, PKK’lı nerede Türk düşmanı varsa Çağlayan Yavaş onunla sarmaş dolaş
3 saldırı aynı hücre! Moskova saldırısının ucu İstanbul’daki kilise saldırısına uzandı! Sorgu görüntüleri ortaya çıktı
Okan Buruk Galatasaray’dan ayrılıyor mu? O hamle canını sıktı
İstanbul’da yine metrobüs arızası! Duraklarda yoğunluk oluştu vatandaşlar yürümekte güçlük çekti
CHP’li yöneticiden paradan kule skandalına ilişkin zehir zemberek sözler: Adayları dolar dolu poşetler belirledi
12 bin TL’ye kadar varıyor | Emekliye zamlı promosyon 28 Mart’ta hesaplarda! Maaş nasıl taşınacak? İade tutarı nasıl hesaplanır?
CHP’de İstanbul ve Ankara mitingleri iptal edildi! Kaosun perde arkasında yatan güç savaşı: İmamoğlu - Özel kavgası boyut kazandı
Beklenen gün geldi! ATV’de Yaban Çiçekleri rüzgarı esecek! İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu...
8 Eylül 1999 girişli olanlar dikkat | Prim günü 7 bin 200’e düşüyor! EYT’liler kapsamda mı? Kim, ne zaman emekli olacak?
Reza Zarrab’tan şok hamle | Ebru Gündeş ile evlenen Murat Özdemir’in boşanma nedeni bakın neymiş! Meğer gizli aşkı fotoğraf ifşalamış...
Kim Milyoner Olmak İster’deki 5 milyonluk soru Bakara Suresi’nden! İşte ’İsrailoğulları’nın isyankar yüzü...
Başkan Erdoğan’dan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nde önemli açıklamalar
SON DAKİKA