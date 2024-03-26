Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Hilmi Güler projelerini açıkladı: Yeni yüzyıl yeni Ordu

2019-2024 yılı içerisinde birçok dikkat çeken projesi ile anılan ve belediyelere örnek oluşturan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni dönemde hayata geçireceği projelerin tanıtımını yaptı.

"Yeni Yüzyıl Yeni Ordu" başlığıyla tarımdan turizme, istihdamdan şehirciliğe daha birçok konuda projelerini anlatan Güler'in konuşması sık sık tezahürat ve alkışlarla desteklendi.

"AZ LAF YAPIP, ÇOK İŞ YAPACAĞIZ"

Proje tanıtımı öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Güler, yeni dönemde Ordu'da değişim ve dönüşümü hep birlikte yapacaklarını ifade etti.

Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Bugün ikinci bir 5 yıllık süreçte milletimize ve şehrimize kazandıracağımız projeleri sizlerle paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 'Yeni yüzyıl, Yeni Ordu'. Bizim yeni dönemde sloganımız budur. Yeni yüzyılda şehrimizde değişim ve dönüşümü hep birlikte sizlerle yapacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 19 ilçemiz 772 mahallemiz ve tüm hemşehrilerimizin de desteği ile şehrimizde yeni bir kalkınma hamlesi başlatacağız. Buradaki temel unsurumuz alçalmadan yükseleceğiz. Temel hedefimiz budur. Bunu yaparken de erdemli bir davranış olarak yapacağız. Bunu yaparken tehdit ve kavga içerisinde olmayacağız. Biz bize yakışan şekli ile bunları yapacağız. Gücümüzü birleştireceğiz ve alçalmadan yükseleceğiz. Az laf yapıp, çok iş yapacağız."

"BU PROJELERİ YAPACAK GÜCÜMÜZ VE KAYNAĞIMIZ VAR"

Açıklanacak olan bütün projeleri yapmak için güçlerinin ve tecrübelerinin olduğunu da hatırlatan Güler konuşmasına şöyle devam etti:

"Yeni dönemde güçlü, güvenli ve güvenilir şehirler oluşturacağız. Yeni dönemde kimseyi ötekileştirmeden geçmiş dönemde yaptığımız gibi herkesi kucaklayan huzurlu ve güvenli şehir ve ilçeler oluşturacağız. Herkese fırsat eşitliği sağlayacağız. Engelli kardeşimize de dar gelirli kardeşimize de eşitlik sağlayacağız. Bu bizim sosyal belediyecilikteki temel unsurumuz olacak. Değerli arkadaşlar nasıl ki hayat için temiz hava ve oksijen şart ise yaşam içinde belediyecilik içinde güvenli ve huzurlu bir şehir inşa etmek şarttır"

"YENİ DÖNEMDE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Yeni dönemin çok farklı olacağının altını çizen Güler, "Bizim olduğumuz yerde yanlışa yer yok. Yeni dönemde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tüm gayretimiz ve heyecanımız şehrimizi yeni yüzyıla tüm ilçelerimiz ile birlikte hazırlamak. Onun için azimli ve kararlıyız. Açıkladığımız bu projeleri yapacak gücümüz ve kaynağımız var. Hepsinden önemlisi bizlerin daima yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var" diye konuştu.

İŞTE PROJELER

Başkan Güler'in konuşmasının ardından açıkladığı projeler, insan sosyal yaşamını kolaylaştıran ve Ordu ekonomisine katkı veren projeler oluşturdu.

Başkan Güler'in açıkladığı projeler özetle şöyle:

ŞEHİR EKONOMİSİ PROJELERİ

Ordu Üretim Vadisi Projesi

Mesudiye Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Projesi

Süt Ürünleri Entegre Organize Sanayi Bölgesi Projesi

Akkuş Orman Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Projesi

Lisanslı Depo Projesi

Ordu Uluslararası Karadeniz Ticaret Fuar Merkezi Projesi

Ordu Limanları Geliştirme Projesi

Kabadüz Göndeliç Kayak Merkezi Projesi

Mesudiye İçme Suyu Fabrikası

Güneş Enerji Santralleri Projesi

Ordu Bitki Fabrikaları Projesi

Kanatlı Hayvanlar Entegre Üretim Tesisi Projesi

Vona Otel Projesi

Perşembe Isı Pompası Üretim Projesi

Ulubey Doku Kültürü ile Türk Fındığı Üretimi Projesi

YAŞAM KALİTESİ PROJELERİ

İlçelerimize Nev Mekân Gençlik Kütüphaneleri

İlçelerimize Kreş ve Gündüz Bakım Evleri

İlçelerimize Yaşlı Yaşam Merkezleri

İlçelerimize Engelsiz Yaşam Merkezleri

İlçelerimize Kadın Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri

İlçelerimize Kapalı Çocuk Eğlence Merkezleri

İlçelerimize Kırsal Terminal Projeleri

İlçelerimize Modern Kent Meydanları

İlçelerimize Sosyal Tesisler

İlçelerimize Çok Amaçlı Kültür Merkezleri

İlçelerimize Açık ve Kapalı Katlı Otopark Projeleri

Çöplükten, Modern Yaşam Alanına Dönüşen Büyük Melet Projesi

Melet Irmağı Bisiklet, Yaya ve Araç Köprüsü Yapım Projesi

Yat Limanı ve Melet Mendirek Projesi

Saygı Sokağı Projesi

Altınordu Kumbaşı Liman Projesi

Altınordu Rıhtımı Rehabilitasyon Projesi

Ordu Millet Bahçesi Projesi

Millet Düzü ve Bedesten Projesi

Ordu Drift Pisti

E-Spor Merkezi Projesi

Altınordu Dağ Kızağı Projesi

Karşıyaka Spor Kompleksi

Ordu AVM Projesi

Türk İslam Araştırmaları Merkezi

Yüzüncü Yıl Meydanı ve Katlı Kavşak Projesi

Ordu Afet Koordinasyon Merkezi Projesi

Perşembe Su Döngüsü Projesi

Gülyalı MarinoPort Müzik Adası Park Projesi

Öğrencilerimiz ve Dezavantajlı Vatandaşlarımız İçin Kent Çamaşırhanesi ve Hijyen Kafe Projesi

Ordu Kentsel Dönüşüm Projesi

Altınordu Atatürk Bulvarı Aydınlatma ve Çevre Düzenleme Projesi

Ordu Şehir Hastanesi Ulaşım Yolları ve Kavşak Düzenleme Projesi

Kurul Kalesi Yolunun, Turizm Yolu Olarak Projelendirilmesi

Çamaş Cevat Bey Konağı Restorasyonu

Ünye Ayanikola Kilisesi Restorasyonu

Fatsa Bolaman Haznedaroğlu Konağı Restorasyonu ve Kent Müzesi Projesi

Gölköy Kırtaş Göleti Projesi

Gölköy Uluvahta Göleti Rekreasyon Projesi

Ünye Çağlayan Göleti Projesi

Fatsa Gaga Gölü Çevre Düzenlemesi

Altınordu Durugöl Tabiat Parkı 2. Etap Projesi

Altınordu Bülbül Deresi Peyzaj ve Aydınlatma Projesi

Perşembe Yason Burnu Aydınlatma Projesi

Fatsa Timsah Adası Düzenlemesi ve Seyir Terası Projesi

Ünye Çamlık Çevre Düzenleme ve Aydınlatma Projesi

Ünye Bisiklet ve Yürüyüş Yolu 2. Etap Projesi

Fatsa Atatürk Parkı Sahil Düzenleme Projesi

Altınordu Cumhuriyet Turnasuyu Bisiklet Yolu Projesi

Korgan Yalman Seyir Tepesi

Çaybaşı İlküvez Gelinkaya Çevre Düzenlemesi

Perşembe Kordontepe Seyir Terası ve Çevre Düzenleme Projesi

Ünye Büyükcamii Parkı Düzenlemesi

Altınordu Orta Cami Çevre Düzenleme Projesi

Perşembe Kırlı Deresi Peyzaj Projesi

Ünye Tabakhane Deresi Peyzaj ve Aydınlatma Projesi

Perşembe Akçaova Irmağı Peyzaj ve Aydınlatma Projesi

Altınordu İsmet Paşa Caddesi Cephe İyileştirme Projesi

Akkuş Cephe İyileştirme Projesi

Aybastı Cephe İyileştirme Projesi

Aybastı Perşembe Yaylası Cephe İyileştirme Projesi

Çamaş Cephe İyileştirme Projesi

Çatalpınar Cephe İyileştirme Projesi

Çaybaşı Cephe İyileştirme Projesi

Fatsa Kapalı Cadde Cephe İyileştirme Projesi

Fatsa Ilıca Cephe İyileştirme Projesi

Fatsa Bolaman Cephe İyileştirme ve Çevre Düzenleme Projesi

Gölköy Cephe İyileştirme Projesi

Gülyalı Cephe İyileştirme Projesi

Gürgentepe Cephe İyileştirme Projesi

İkizce Cephe İyileştirme Projesi

Kabadüz Cephe İyileştirme Projesi

Kabataş Cephe İyileştirme Projesi

Korgan Cephe İyileştirme Projesi

Kumru Cephe İyileştirme Projesi

Mesudiye Cephe İyileştirme Projesi

Perşembe Cephe İyileştirme Projesi

Ulubey Cephe İyileştirme Projesi

Ünye Tabakhane Deresi Cephe İyileştirme Projesi

Lansman programına AK Parti MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Eski AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal, 19 ilçe belediye başkan adayları, Ordu Ülkü Ocakları Başkanı Doğan Mert Duran, il ve ilçe parti yöneticileri ve gençlik kolları katıldı.