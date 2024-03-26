Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Hilmi Güler projelerini açıkladı: Yeni yüzyıl yeni Ordu

2019-2024 yılı içerisinde birçok dikkat çeken projesi ile anılan ve belediyelere örnek oluşturan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni dönemde hayata geçireceği projelerin tanıtımını yaptı.
"Yeni Yüzyıl Yeni Ordu" başlığıyla tarımdan turizme, istihdamdan şehirciliğe daha birçok konuda projelerini anlatan Güler'in konuşması sık sık tezahürat ve alkışlarla desteklendi.
"AZ LAF YAPIP, ÇOK İŞ YAPACAĞIZ"
Proje tanıtımı öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Güler, yeni dönemde Ordu'da değişim ve dönüşümü hep birlikte yapacaklarını ifade etti.
Başkan Güler konuşmasında şu sözlere yer verdi:
"Bugün ikinci bir 5 yıllık süreçte milletimize ve şehrimize kazandıracağımız projeleri sizlerle paylaşmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. 'Yeni yüzyıl, Yeni Ordu'. Bizim yeni dönemde sloganımız budur. Yeni yüzyılda şehrimizde değişim ve dönüşümü hep birlikte sizlerle yapacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 19 ilçemiz 772 mahallemiz ve tüm hemşehrilerimizin de desteği ile şehrimizde yeni bir kalkınma hamlesi başlatacağız. Buradaki temel unsurumuz alçalmadan yükseleceğiz. Temel hedefimiz budur. Bunu yaparken de erdemli bir davranış olarak yapacağız. Bunu yaparken tehdit ve kavga içerisinde olmayacağız. Biz bize yakışan şekli ile bunları yapacağız. Gücümüzü birleştireceğiz ve alçalmadan yükseleceğiz. Az laf yapıp, çok iş yapacağız."
"BU PROJELERİ YAPACAK GÜCÜMÜZ VE KAYNAĞIMIZ VAR"
Açıklanacak olan bütün projeleri yapmak için güçlerinin ve tecrübelerinin olduğunu da hatırlatan Güler konuşmasına şöyle devam etti:
"Yeni dönemde güçlü, güvenli ve güvenilir şehirler oluşturacağız. Yeni dönemde kimseyi ötekileştirmeden geçmiş dönemde yaptığımız gibi herkesi kucaklayan huzurlu ve güvenli şehir ve ilçeler oluşturacağız. Herkese fırsat eşitliği sağlayacağız. Engelli kardeşimize de dar gelirli kardeşimize de eşitlik sağlayacağız. Bu bizim sosyal belediyecilikteki temel unsurumuz olacak. Değerli arkadaşlar nasıl ki hayat için temiz hava ve oksijen şart ise yaşam içinde belediyecilik içinde güvenli ve huzurlu bir şehir inşa etmek şarttır"
"YENİ DÖNEMDE HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
Yeni dönemin çok farklı olacağının altını çizen Güler, "Bizim olduğumuz yerde yanlışa yer yok. Yeni dönemde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Tüm gayretimiz ve heyecanımız şehrimizi yeni yüzyıla tüm ilçelerimiz ile birlikte hazırlamak. Onun için azimli ve kararlıyız. Açıkladığımız bu projeleri yapacak gücümüz ve kaynağımız var. Hepsinden önemlisi bizlerin daima yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var" diye konuştu.
İŞTE PROJELER
Başkan Güler'in konuşmasının ardından açıkladığı projeler, insan sosyal yaşamını kolaylaştıran ve Ordu ekonomisine katkı veren projeler oluşturdu.
Başkan Güler'in açıkladığı projeler özetle şöyle:
ŞEHİR EKONOMİSİ PROJELERİ
Ordu Üretim Vadisi Projesi
Mesudiye Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Projesi
Süt Ürünleri Entegre Organize Sanayi Bölgesi Projesi
Akkuş Orman Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Projesi
Lisanslı Depo Projesi
Ordu Uluslararası Karadeniz Ticaret Fuar Merkezi Projesi
Ordu Limanları Geliştirme Projesi
Kabadüz Göndeliç Kayak Merkezi Projesi
Mesudiye İçme Suyu Fabrikası
Güneş Enerji Santralleri Projesi
Ordu Bitki Fabrikaları Projesi
Kanatlı Hayvanlar Entegre Üretim Tesisi Projesi
Vona Otel Projesi
Perşembe Isı Pompası Üretim Projesi
Ulubey Doku Kültürü ile Türk Fındığı Üretimi Projesi
YAŞAM KALİTESİ PROJELERİ
İlçelerimize Nev Mekân Gençlik Kütüphaneleri
İlçelerimize Kreş ve Gündüz Bakım Evleri
İlçelerimize Yaşlı Yaşam Merkezleri
İlçelerimize Engelsiz Yaşam Merkezleri
İlçelerimize Kadın Aktivite ve Sağlıklı Yaşam Merkezleri
İlçelerimize Kapalı Çocuk Eğlence Merkezleri
İlçelerimize Kırsal Terminal Projeleri
İlçelerimize Modern Kent Meydanları
İlçelerimize Sosyal Tesisler
İlçelerimize Çok Amaçlı Kültür Merkezleri
İlçelerimize Açık ve Kapalı Katlı Otopark Projeleri
Çöplükten, Modern Yaşam Alanına Dönüşen Büyük Melet Projesi
Melet Irmağı Bisiklet, Yaya ve Araç Köprüsü Yapım Projesi
Yat Limanı ve Melet Mendirek Projesi
Saygı Sokağı Projesi
Altınordu Kumbaşı Liman Projesi
Altınordu Rıhtımı Rehabilitasyon Projesi
Ordu Millet Bahçesi Projesi
Millet Düzü ve Bedesten Projesi
Ordu Drift Pisti
E-Spor Merkezi Projesi
Altınordu Dağ Kızağı Projesi
Karşıyaka Spor Kompleksi
Ordu AVM Projesi
Türk İslam Araştırmaları Merkezi
Yüzüncü Yıl Meydanı ve Katlı Kavşak Projesi
Ordu Afet Koordinasyon Merkezi Projesi
Perşembe Su Döngüsü Projesi
Gülyalı MarinoPort Müzik Adası Park Projesi
Öğrencilerimiz ve Dezavantajlı Vatandaşlarımız İçin Kent Çamaşırhanesi ve Hijyen Kafe Projesi
Ordu Kentsel Dönüşüm Projesi
Altınordu Atatürk Bulvarı Aydınlatma ve Çevre Düzenleme Projesi
Ordu Şehir Hastanesi Ulaşım Yolları ve Kavşak Düzenleme Projesi
Kurul Kalesi Yolunun, Turizm Yolu Olarak Projelendirilmesi
Çamaş Cevat Bey Konağı Restorasyonu
Ünye Ayanikola Kilisesi Restorasyonu
Fatsa Bolaman Haznedaroğlu Konağı Restorasyonu ve Kent Müzesi Projesi
Gölköy Kırtaş Göleti Projesi
Gölköy Uluvahta Göleti Rekreasyon Projesi
Ünye Çağlayan Göleti Projesi
Fatsa Gaga Gölü Çevre Düzenlemesi
Altınordu Durugöl Tabiat Parkı 2. Etap Projesi
Altınordu Bülbül Deresi Peyzaj ve Aydınlatma Projesi
Perşembe Yason Burnu Aydınlatma Projesi
Fatsa Timsah Adası Düzenlemesi ve Seyir Terası Projesi
Ünye Çamlık Çevre Düzenleme ve Aydınlatma Projesi
Ünye Bisiklet ve Yürüyüş Yolu 2. Etap Projesi
Fatsa Atatürk Parkı Sahil Düzenleme Projesi
Altınordu Cumhuriyet Turnasuyu Bisiklet Yolu Projesi
Korgan Yalman Seyir Tepesi
Çaybaşı İlküvez Gelinkaya Çevre Düzenlemesi
Perşembe Kordontepe Seyir Terası ve Çevre Düzenleme Projesi
Ünye Büyükcamii Parkı Düzenlemesi
Altınordu Orta Cami Çevre Düzenleme Projesi
Perşembe Kırlı Deresi Peyzaj Projesi
Ünye Tabakhane Deresi Peyzaj ve Aydınlatma Projesi
Perşembe Akçaova Irmağı Peyzaj ve Aydınlatma Projesi
Altınordu İsmet Paşa Caddesi Cephe İyileştirme Projesi
Akkuş Cephe İyileştirme Projesi
Aybastı Cephe İyileştirme Projesi
Aybastı Perşembe Yaylası Cephe İyileştirme Projesi
Çamaş Cephe İyileştirme Projesi
Çatalpınar Cephe İyileştirme Projesi
Çaybaşı Cephe İyileştirme Projesi
Fatsa Kapalı Cadde Cephe İyileştirme Projesi
Fatsa Ilıca Cephe İyileştirme Projesi
Fatsa Bolaman Cephe İyileştirme ve Çevre Düzenleme Projesi
Gölköy Cephe İyileştirme Projesi
Gülyalı Cephe İyileştirme Projesi
Gürgentepe Cephe İyileştirme Projesi
İkizce Cephe İyileştirme Projesi
Kabadüz Cephe İyileştirme Projesi
Kabataş Cephe İyileştirme Projesi
Korgan Cephe İyileştirme Projesi
Kumru Cephe İyileştirme Projesi
Mesudiye Cephe İyileştirme Projesi
Perşembe Cephe İyileştirme Projesi
Ulubey Cephe İyileştirme Projesi
Ünye Tabakhane Deresi Cephe İyileştirme Projesi
Lansman programına AK Parti MKYK Üyesi Fahrettin Yahşi, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Eski AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, MHP Ordu İl Başkanı Mehmet Özçelik, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Baysal, 19 ilçe belediye başkan adayları, Ordu Ülkü Ocakları Başkanı Doğan Mert Duran, il ve ilçe parti yöneticileri ve gençlik kolları katıldı.