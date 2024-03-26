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NUN Okulları'ndan Ramazan'ın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışması! Son başvuru tarihi 12 Nisan!

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, geleneksel hâle getirdiği fotoğraf yarışmasının bu yıl beşincisini düzenliyor. Türkiye’nin dört bir yanından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini Ramazanın ışığını birlikte yakalamaya davet ediyor.

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Giriş Tarihi 26 Mart 2024, 14:55 Güncelleme 26 Mart 2024, 16:54
NUN Okulları’ndan Ramazan’ın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışması! Son başvuru tarihi 12 Nisan!

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İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin gözünden sahur ve iftar sofraları, camiler, teravihler, mukabeleler gibi Ramazan ayına özel anların fotoğraflanması ile renklenecek yarışmada, her kategorinin kazananları için belirlenen aksiyon kamerası, Instax fotoğraf makinesi, android tablet, kablosuz kulaklık gibi ödüller de öğrencileri bekliyor olacak.

Ramazanın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışması için 11 Mart'ta başlayan başvurular, 12 Nisan tarihine kadar devam edecek. Katılmak isteyen öğrencilerin tek yapması gereken nunokullari.com web sitesi üzerinden kendi çektikleri Ramazan temalı fotoğrafları yükleyerek başvuruda bulunmak.

NUN Okulları Kurucu Temsilcisi Fatih Nida ÜYE, "Ramazan ayının sevincini birlikte yaşamak ve yaşatmak, bu ayın getirdiği güzellikleri çocukların ve gençlerin objektifinden fotoğraflarda aramak niyetiyle beşincisini gerçekleştirdiğimiz Ramazanın Işığını Yakala Fotoğraf Yarışması, büyük ilgi gördü.

Bugüne kadar yüzlerce başvuru alan binlerce fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada, tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi içlerindeki ışık sayesinde Ramazan'ın ruhunu yakalamaya ve o yüce ruhu diğer insanlarla paylaşmaya davet ettik. Ruhun güzellikleriyle dolup taşan Ramazan ayını, çocukların gözlerinden izlemek istiyoruz" dedi.

Birbirinden güzel fotoğrafların yarışacağı yarışmanın ödülleri ise şu şekilde:

İlkokul Kategorisi Ödülleri

Birincilik Ödülü: Android Tablet

İkincilik Ödülü: Instax Fotoğraf Makinesi

Üçüncülük Ödülü: Kablosuz Kulaklık

Ortaokul Kategorisi Ödülleri

Birincilik Ödülü: Aksiyon Kamerası (DJI OSMO Pocket)

İkincilik Ödülü: Android Tablet

Üçüncülük Ödülü: Instax Fotoğraf Makinesi

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN!

Lise Kategorisi Ödülleri

Birincilik Ödülü: Aksiyon Kamerası (DJI OSMO)

İkincilik Ödülü: Aksiyon Kamerası (SJCAM C200)

Üçüncülük Ödülü: Instax Fotoğraf Makinesi

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