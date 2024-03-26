İBB Başkan adayı Murat Kurum: Bizi balya balya paralarla değil İstanbul için çalışırken göreceksiniz

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Beyoğlu Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonunun (Kamu-Sen) sahur programına katıldı.
Programda konuşan Kurum, AK Parti olarak her zaman çalışanın ve emekçinin yanında olduklarını, 1 Nisan sonrası belediyede de aynı hassasiyetle hareket edeceğini belirtti.
İstanbul'u güzelleştirmek için her zaman çalışanlarla ve vatandaşlarla birlikte hareket edeceklerini kaydeden Kurum, "1 Nisan'dan sonra sendikalarımız, belediyede de bizim, bu kardeşinizin yol arkadaşı olacak. Birlikte istişare etmekle kalmayacağız. Orada vatandaşlarımız, aziz İstanbul'a vaat ettiğimiz projeleri birlikte uyguladığımız paydaşlarımız olacak. Memurlarımızın, çalışanlarımızın haklarına, çalışma koşullarına dair tüm iyileştirmeleri de bir masada oturacağız, sendikalarımızla, vatandaşlarımızla, çalışan işçi emekçi kardeşlerimizle uygulayacağız." dedi.
"BU EMANETE GÖZÜMÜZ GİBİ SAHİP ÇIKACAĞIZ"
Murat Kurum, İstanbul'un sahip olduğu güzelliklerle çok önemli bir şehir olduğunu ve şehrin hakkını geri alacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"İstanbul bizim gözümüzün nuru. İstanbul Peygamber Efendimizin müjdesi, şanlı komutanların, şairlerin ve dava adamlarının hayallerini süsleyen şehir. Bu şehir bize emanet edilmiş bir şehir. Bu şehir için ne fedakarlıklar verildi. Bu şehir Sultan Fatih'in emanetidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için çabaladığımız şehirdir. Bu şehir rahmetli Erbakan hocamızın emanetidir. Bu şehir başbuğ Alpaslan Türkeş'in, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetidir. Bu şehir bize, 22 yıldır gecesini gündüzüne katan liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetidir. Biz bu emanete gözümüz gibi sahip çıkacağız."