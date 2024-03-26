İBB Başkan adayı Murat Kurum: Bizi balya balya paralarla değil İstanbul için çalışırken göreceksiniz

Kentte özellikle deprem ve trafik sorunu merkezli projeler üreteceklerine işaret eden Kurum, "Güzel bir İstanbul'a, hayallerimizin, hedeflerimizin olduğu bu aziz şehre hizmetkar olmak için yollara çıktık. Biliyoruz ki ancak samimi hayaller, ancak gönülden kurulan hayaller muradına kavuşur. Bu kardeşinizin de, Murat Kurumu'nun da bir hayali var. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki, hiçbir annemiz, hiçbir babamız, hiçbir kardeşimiz deprem endişesi yaşamasın. İstanbul'umuzda yuvalarımız güvenli hale gelsin istiyoruz. Öyle bir İstanbul hayal ediyoruz ki trafik artık çile olmaktan çıksın." diye konuştu.