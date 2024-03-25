CHP’li yöneticiden paradan kule skandalına ilişkin zehir zemberek sözler: Adayları dolar dolu poşetler belirledi

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Merkez Yıldırım ilçesinde uzun yıllar siyaset yapan ve bir dönem Yıldırım İlçe Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten CHP'li Ersin Şentürk, skandal açıklamalarla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

CHP'li Ersin Şentürk.



ADAYLARI DOLAR DOLU POŞETLER BELİRLİYOR

Şentürk sosyal Medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında CHP'de adayları, dolar dolu poşetlerin belirlediğini ileri sürdü. Şentürk açıklamasında, "Değerli dostlar, bu yazıyı yazarken çok zorlandım.