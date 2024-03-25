CHP’li yöneticiden paradan kule skandalına ilişkin zehir zemberek sözler: Adayları dolar dolu poşetler belirledi

Merkez Yıldırım ilçesinde uzun yıllar siyaset yapan ve bir dönem Yıldırım İlçe Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten CHP'li Ersin Şentürk, skandal açıklamalarla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Merkez Yıldırım ilçesinde uzun yıllar siyaset yapan ve bir dönem Yıldırım İlçe Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten CHP'li Ersin Şentürk, skandal açıklamalarla partisinden istifa ettiğini duyurdu.
ADAYLARI DOLAR DOLU POŞETLER BELİRLİYOR
Şentürk sosyal Medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında CHP'de adayları, dolar dolu poşetlerin belirlediğini ileri sürdü. Şentürk açıklamasında, "Değerli dostlar, bu yazıyı yazarken çok zorlandım.
Dile kolay, yıllardır üyesi olduğum ve emek verdiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmak kolay bir süreç değil fakat bunun sorumlusu İl Başkancığı Nihat Yeşiltaş ve ilçe Başkancığı İlhami Gün ile dönemin milletvekilleridir" dedi.
"MECLİS ODALARINDA DOLAŞAN DOLAR POŞETLERİ"
Ersin Eşntürk açıklamasının devamında, "Süreç içinde yaşadıklarımıza ve gördüklerimize, seçim sürecinde zarar vermeyelim diye sustuk.
Ama bıçak kemiğe dayandı. Aday belirleme süreçlerinde Meclis odalarına dolaşan dolar poşetleri iddiaları ayyuka çıkmış, adaylıkların liyakat ile belirlenme vaatleri dolar karşısında yenik düşmüştür.
Ülkede halk, ekonomik buhran altında ezilirken, Cumhuriyet Halk Partisi açık ara seçimi kazanamıyorsa bu ayıp, mevcut yönetimlerin ve milletvekillerindir.
Hak, hukuk, adalet naraları atıp en büyük haksızlıkları yapanlara hakkımı helal etmiyorum. Hoşça kalın" dedi.
Sabah'ta yer alan habere göre; Şentürk'ün açıklamalarının altına çok sayıda CHP'linin, kendisine hak veren mesajlar da dikkat çekti.