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Turgut Altınok'tan peş peşe müjdeler: 80 km metro yapacağız | Emekliye 5 bin lira | Doğalgaz desteği | Yavaş'a salvo!

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Büyük Ankara Mitingi'nde vatandaşalara hitap etti. CHP'li Mansur Yavaş yönetiminde Ankara'nın 5 yılının boşa gittiğini belirten Turgut Altınok, "Birinci işimiz ulaşım problemini çözeceğiz. 80 Km metro yapacağız. Seçim öncesi söz verip 5 cm metro yapamayanlar nasıl aday oluyor? Bizim sözümüz Yavaş'ın sözüne benzemez. Emeklilerimize 5 bin lirayı hesaplarına yatıracağız." dedi. Altınok, "Altınok proje bankasıdır. Bizim yaptığımız eserlere Yavaş'ın hayali yetişmez" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 14:49 Güncelleme 23 Mart 2024, 15:31
Turgut Altınok’tan peş peşe müjdeler: 80 km metro yapacağız | Emekliye 5 bin lira | Doğalgaz desteği | Yavaş’a salvo!

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AK Parti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Büyük Ankara Mitingi'ni gerçekleştirdi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Erdoğan'ın konuşması öncesi miting alanında vatandaşlara hitap etti.

Altınok'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"İlk işimiz ulaşım problemini çözeceğiz. Ankara'da hızlı bir şekilde trafik problemini çözeceğiz. Ne yapacağız? 80 kilometre metro. Yavaş'ın 58 kilometre metro sözü var biliyorsunuz. Televizyonlarda konuşması var. Fakat sevgili Ankaralılar, buradan Türkiye'ye de sesleniyorum. 58 kilometre metro sözü verip 5 santim yapmayanlar, nasıl aday olabiliyorlar? Bana bir söyleyin.

"Altınok yaparım derse yapar"

5 yıl önce üselik büyükşehir belediye meclisine gündem maddesini getirmişsin. Yetkiyi de verdik Mamak metrosu için. Kredi yetkisini verdik. Ama 5 yıldır vermiş olduğu 58 kilometre metro sözünde 5 santim dahi yapmamış olan büyükşehir belediye başkanı var. İnşallah havaalanı metrosu başta olmak üzere; Çubuk, havaalanı, Esenboğa, Pursaklar, Keçiören, Altındağ, Kuzey Ankara, Etnik Şehir Hastanesi, siteler metromuz, Siteler, Ulubey, Önder, Mamak, Sincan metromuz Töre Kent'ten Yeni Kent'e kadar...

Yine Çay yolu koru metrosundan Bağlıca metrosu, Etimesgut, Sincan, Bağlıca metrolarını merkeze inşallah bağlayacağız. Yine Dikmen, Çankaya, Gölbaşı. Bizim sözümüz Yavaş'ın sözüne benzemez. Altınok yaparım derse yapar.

"Kaybolan yılları telafi edeceğiz"
Yavaş'tan sonra ne lazım? Ok gibi biri lazım doğru mu? Kaybolan yıllarımızı telafi edebilmemiz için çok çalışmamız lazım. Ankara'nın bütün ilçelerini gezdik. Bütün ilçelerdeki manzara şu; Yavaş seçimlerden önce Ankaralıya 100 tane söz vermiş. Beni belediye başkanı seçerseniz size 100 tane eser ve hizmet yapacağız demiş. İlçelere de gitmiş. İlçelerin tamamına gittim. Gitmeden konuşmalarını aldım. Ne söz verdi diye. İlçe belediyelerimiz büyükşehir belediyesinin yapamadığı hizmetleri yapmış. Yavaş ne yapmış biliyor musunuz? seçimden seçime büroların kurdelesini kesmeye gitmiş."

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