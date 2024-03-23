Turgut Altınok’tan peş peşe müjdeler: 80 km metro yapacağız | Emekliye 5 bin lira | Doğalgaz desteği | Yavaş’a salvo!

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AK Parti Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Büyük Ankara Mitingi'ni gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, Erdoğan'ın konuşması öncesi miting alanında vatandaşlara hitap etti. Altınok'un konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde: "İlk işimiz ulaşım problemini çözeceğiz. Ankara'da hızlı bir şekilde trafik problemini çözeceğiz. Ne yapacağız? 80 kilometre metro. Yavaş'ın 58 kilometre metro sözü var biliyorsunuz. Televizyonlarda konuşması var. Fakat sevgili Ankaralılar, buradan Türkiye'ye de sesleniyorum. 58 kilometre metro sözü verip 5 santim yapmayanlar, nasıl aday olabiliyorlar? Bana bir söyleyin.

"Altınok yaparım derse yapar" 5 yıl önce üselik büyükşehir belediye meclisine gündem maddesini getirmişsin. Yetkiyi de verdik Mamak metrosu için. Kredi yetkisini verdik. Ama 5 yıldır vermiş olduğu 58 kilometre metro sözünde 5 santim dahi yapmamış olan büyükşehir belediye başkanı var. İnşallah havaalanı metrosu başta olmak üzere; Çubuk, havaalanı, Esenboğa, Pursaklar, Keçiören, Altındağ, Kuzey Ankara, Etnik Şehir Hastanesi, siteler metromuz, Siteler, Ulubey, Önder, Mamak, Sincan metromuz Töre Kent'ten Yeni Kent'e kadar...

