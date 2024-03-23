Şehit polis memuru Furkan Bor için tören düzenlendi

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Bor için İstanbul 'da tören düzenlendi.

Kazada Bor'un ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olduğunu anımsatan Aktaş, tedavisi devam eden Keleş'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Aktaş, Bor'un 2023'ün sonlarında göreve başladığını ve aralarından zamansız ayrıldığını belirterek, "Milletimizin ve devletimizin bekası uğruna canlarını hiçe sayarak ölüme koşan ve görevini layıkıyla yapmış olmanın huzuru içerisinde canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz, sizler bu aziz vatanın teminatısınız. Sizlerin manevi varlığınızdan güç alan bizler de ne olursa olsun, bu vatana göz diken iç ve dış tüm şer odaklarını bertaraf ederek, sizlerin emanetini daima koruyup gözeteceğiz." ifadelerini kullandı.