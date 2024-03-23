Şehit polis memuru Furkan Bor için tören düzenlendi

Şişli'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Bor için İstanbul'da tören düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törene, şehit polisin ailesinin yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, 3. Kolordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Birol Arslan, İstanbul Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ile çalışma arkadaşları katıldı.