Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: "İstanbul senin babanın çiftliği mi?"

Gaziosmanpaşa'da hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlatan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlar bizim yaptığımız projeleri hayallerinde bile göremezler. Zaten uykusuzlarmış duydunuz değil mi? Günleri uykusuz, telaşlılar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Murat ismini duydu mu bir o yana, bir bu yana savruluyor, şaşırıyor. Ona Murat Kurum o kadar ağır geldi ki duymamak, görmemek için televizyonlara çıkmıyor. Cevap veremeyeceği soruları sorarlar diye televizyon programlarına katılamıyor."