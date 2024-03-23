SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: "İstanbul senin babanın çiftliği mi?"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret ederek, "Ona Murat Kurum o kadar ağır geldi ki duymamak, görmemek için televizyonlara çıkmıyor. Cevap veremeyeceği soruları sorarlar diye televizyon programlarına katılamıyor." dedi. Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan adayı Serdar Türker'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından arandığını söyleyen Kurum, "Sen oradan çekil, biz sana İstanbul'dan bir makam verelim dedi.' diyor. İstanbul senin babanın çiftliği mi kardeşim? Sen bu işi yapabilir mi yapamaz mı bakmadan İstanbul'u rant olarak göremezsin." diye konuştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Mart 2024, 21:46 Güncelleme 23 Mart 2024, 21:52
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’dan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na sert tepki: İstanbul senin babanın çiftliği mi?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen mitingde seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap eden Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin, ''Hiç endişe etmeyin, biz onların savurduğu paraları İstanbul'un projelerinde kullanacağız." değerlendirmesini yaptı.

Murat Kurum'dan CHP'li İmamoğlu'na sert tepki!

Kurum, İBB yönetimine eleştirilerde bulunarak, "İSMEK'in bütün şubelerini kapattılar. Meydanlarda verdikleri vaatleri makamlarına oturdukları gün unuttular. GOP'u (Gaziosmanpaşa) hatırlamadılar, GOP'un ne sorunu var, bir dönüp bakmadılar. İstanbul'a hizmet etmek yerine cezalandırdılar." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL SENİN BABANIN ÇİFTLİĞİ Mİ KARDEŞİM?

Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan adayı Serdar Türker'in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından arandığını söyleyen Kurum, "Kırklareli Belediye Başkan adayı, 'Beni eş genel başkan aradı, bir de yarı zamanlı belediye başkanlığı yapan belediye başkanı aradı ve sen oradan çekil, biz sana İstanbul'dan bir makam verelim dedi.' diyor. İstanbul senin babanın çiftliği mi kardeşim? Sen bu işi yapabilir mi yapamaz mı bakmadan İstanbul'u rant olarak göremezsin." diye konuştu.

Kurum, 81 ile gittiğini, her ilde alın teri olduğunu dile getirerek,"Bunlar İBB'de deprem bütçesi görüşülürken kapı arkasında Zoom toplantıları yapıyorlardı." dedi.

Gaziosmanpaşa'da hayata geçirmeyi planladıkları projeleri anlatan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlar bizim yaptığımız projeleri hayallerinde bile göremezler. Zaten uykusuzlarmış duydunuz değil mi? Günleri uykusuz, telaşlılar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Murat ismini duydu mu bir o yana, bir bu yana savruluyor, şaşırıyor. Ona Murat Kurum o kadar ağır geldi ki duymamak, görmemek için televizyonlara çıkmıyor. Cevap veremeyeceği soruları sorarlar diye televizyon programlarına katılamıyor."

Mitinge, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması’nda önemli açıklamalar
CHP yönetimindeki İBB’nin borcu 5 yılda 26,7 milyar TL’den 150,8 milyar TL’ye yükseldi!
Yaban Çiçekleri geliyor
İYİ Parti lideri Meral Akşener’den CHP’li Mansur Yavaş’a ’siyasi ahlaksız’ çıkışı: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
Başkan Erdoğan’dan Rusya Devlet Başkanı Putin’e taziye telefonu
Başkan Erdoğan’dan AK Parti’nin Büyük Ankara mitinginde önemli açıklamalar
Moskova’da konser salonuna silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var! Bomba iddia: ABD ve İngiltere önceden biliyordu | Gözaltına alındılar
Başkan Erdoğan’dan Ankara’ya metro müjdesi: Yatırım programına aldık, yakında ihalesine çıkacağız
Canan Kaftancıoğlu ’para kuleleri skandalında ifade verdi: Ekrem İmamoğlu’nun müdürü Tuncay Yılmaz’ın orada ne işi var? Vergi kaçırdık itirafı
Özgür Özel memleketi Manisa’da beklediği ilgiyi görmedi! Miting alanı boş kaldı
Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan Büyük İstanbul Mitingi öncesi 31 Mart mesajı: Zaferin provası olacak!
Mansur Yavaş’ın sağ kolu Volkan Memduh Gültekin’in WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Trollere böyle talimat veriyor | BUGSAŞ borç batağında
Türksat 6A için geri sayım! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır tarih verdi
CHP’de paradan kule skandalında her taşın altından Ekrem İmamoğlu’nun ’arkadaşım’ dediği isimler çıkıyor! İşte isim isim o liste
5 SORUDA YENİ PROMOSYON | Zamlı promosyonlar nasıl alınacak? Özel bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı?
SON DAKİKA