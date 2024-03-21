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Yeni bir yüksek kar vukuatı! Güneş enerjisi üretimi yalanıyla 100 milyon dolarlık dolandırıcılık!

Türkiye yeni bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya. Ankara merkezli güneş enerjisi üretimi ve gayrimenkul alım satımıyla yüksek kar vadeden bir şirket, yatırım yapan binlerce kişiyi yaklaşık 100 milyon dolar dolandırdı.

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 11:33 Güncelleme 21 Mart 2024, 11:40
Yeni bir yüksek kar vukuatı! Güneş enerjisi üretimi yalanıyla 100 milyon dolarlık dolandırıcılık!

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Ankara merkezli güneş enerjisi üretimi ve gayrimenkul alım satımıyla yüksek kar vadeden şirkete yatırım yapan binlerce kişi, yaklaşık 100 milyon dolar dolandırıldı. Adana'da evini ve arabasını satıp şirkete yatırım yapan mağdurlar, biran önce şirket sahibi karı kocanın yakalanmasını istedi.

Ankara merkezli faaliyet yürüten bir güneş enerjisi üretimi ve gayrimenkul alım satımı yapan şirket, iddiaya göre 2020-2021 yılları arasında sosyal medya üzerinden verdiği reklamlarla Türkiye genelinde üye yaptığı 50 bin kişiden 'kar payı ortaklığı' adı altında yaklaşık 100 milyon dolar topladı.

Paraları kripto olarak hesabına geçiren şirketten bir süre sonra kar payı alamayan üyeler, bunun üzerine şirket yöneticileriyle irtibata geçti. Şirketin sahibi G.C.Ç. ile eşi A.Ç., şikayette bulunacaklarını belirten mağdurlara tehditte bulunarak, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklarını öne sürdü.

Şirket sahibi çift ile şirket yöneticisi G.A., H.Ç. ve N.A., bir süre sonra mağdurlarla iletişimlerini kesti. Şubat ayında Adana'dan Ankara'ya giden 20 mağdur, 5 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tehdit', 'Güveni kötüye kullanma', 'Dolandırıcılık', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Evrakta sahtecilik', 'Resmi evrakta sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ile ilgili suçlamalar yer aldı. Mağdurlar, aile bireyleri olan şirket yetkililerinin Çiftlik Bank gibi saadet zinciri mantığıyla kendilerini dolandırdığını belirtti.

20 kişinin suç duyurusunun ardından avukat ile iletişime geçen yüzlerce kişi de aynı şekilde 5 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Şirketin sahibi G.C.Ç. ile eşi A.Ç.'nin ise ifadesine başvurulduğu ancak 1 aydır ifade için adliyeye gitmedikleri öğrenildi.

"CEZA ALACAKLARINA İNANIYORUZ"
Mağdurların avukatı İbrahim Paşa Yeşiltaş, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Bu konu hakkında savcılık soruşturma yürütmekte. Öncelikle müştekilerin beyanları karakol üzerinden alınacak. Daha sonrasında şüpheliler hakkında ifade alınacak. Bunun neticesinde ceza alacaklarına inancımız tam ancak yaklaşık 1 buçuk aydır şahıslar hakkında işlem yapılmadı. Mağdurlar netice bekliyor, bir gelişme bekliyor. Ortada çok ciddi bir zarar var. Verilen paralar her gün eriyor" ifadelerini kullandı.



"ŞİKAYET EDENLERİN PARASINI ÖDEMEYECEĞİZ DİYORLAR"
Şirket sahiplerinin başka mağdurların peşinde koştuğunu öne süren avukat Yeşiltaş, "Dolandırıcılar başka mağdurların peşine düşüyor. Bunu da başka illerden mağdurların bana ulaşmasıyla öğrendik. Şikayette bulunmayan mağdurları arayıp, 'Sizin paranızı vereceğiz. O şikayet edenlerin parasını ödemeyeceğiz' diyorlarmış. Suç duyurusunda sonra İstanbul, Ankara, Samsun, Muğla, İzmir, Antalya ve Diyarbakır gibi büyük şehirlerden çok fazla insan bana ulaştı" dedi.



"EVİMİ SATTIM, KİRACI OLDUM"
2021 yılında evini ve babasından kalan arsasını satıp şirkete 100 bin dolar kripto yatıran Suat Şimşek (32), "Bize kar marjıyla güzel işler yapacaklarını söylediler. Küçük yatırımlar yapıp bu küçük yatırımların karşılığında kar marjlarımızı aldık. Sonra bunlara inanarak evimizi, arsamızı, arabalarımızı sattık, yatırımlarımızı yaptık. Sonra baktık ki kar marjları gelmemeye ve şahıslara ulaşmamaya başladık. Burada on binlerce mağdur var ve yaklaşık yüz milyon dolarlık bir dev dolandırıcılık vakası var. Ben evimi satıp bu işe girdim, şu anda kirada oturuyorum. Suç duyurumuzu da zaten yaptık, biran önce yakalanmalarını istiyoruz" diye konuştu.



"ÇOK MAĞDUR OLDUM"
Yaklaşık 200 bin doları dolandırılan İbrahim Daş (32) ise inşaat yaptığı evleri, arsasını ve arabasını satarak saadet zincirine girdiğini anlattı. Daş, "Biz bu şahıslarla internet üzerinde tanıştık ve bizi aile şirketi olduklarına inandırdılar. Biz de gerçekten insanlara değer veren bir şirket olduğunu düşünüp yatırım yaptık. Biz yatırım yaptıktan sonra çevremizdeki insanların da yatırım yapmalarını sağladık. Yaklaşık 200 bin dolar alacağım var ve çok mağdur oldum" ifadelerini kullandı.

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