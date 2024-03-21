Yeni bir yüksek kar vukuatı! Güneş enerjisi üretimi yalanıyla 100 milyon dolarlık dolandırıcılık!

Ankara merkezli güneş enerjisi üretimi ve gayrimenkul alım satımıyla yüksek kar vadeden şirkete yatırım yapan binlerce kişi, yaklaşık 100 milyon dolar dolandırıldı. Adana'da evini ve arabasını satıp şirkete yatırım yapan mağdurlar, biran önce şirket sahibi karı kocanın yakalanmasını istedi.

Ankara merkezli faaliyet yürüten bir güneş enerjisi üretimi ve gayrimenkul alım satımı yapan şirket, iddiaya göre 2020-2021 yılları arasında sosyal medya üzerinden verdiği reklamlarla Türkiye genelinde üye yaptığı 50 bin kişiden 'kar payı ortaklığı' adı altında yaklaşık 100 milyon dolar topladı.

Paraları kripto olarak hesabına geçiren şirketten bir süre sonra kar payı alamayan üyeler, bunun üzerine şirket yöneticileriyle irtibata geçti. Şirketin sahibi G.C.Ç. ile eşi A.Ç., şikayette bulunacaklarını belirten mağdurlara tehditte bulunarak, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklarını öne sürdü.

Şirket sahibi çift ile şirket yöneticisi G.A., H.Ç. ve N.A., bir süre sonra mağdurlarla iletişimlerini kesti. Şubat ayında Adana'dan Ankara'ya giden 20 mağdur, 5 kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Tehdit', 'Güveni kötüye kullanma', 'Dolandırıcılık', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Evrakta sahtecilik', 'Resmi evrakta sahtecilik' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' ile ilgili suçlamalar yer aldı. Mağdurlar, aile bireyleri olan şirket yetkililerinin Çiftlik Bank gibi saadet zinciri mantığıyla kendilerini dolandırdığını belirtti.