Dolandırıcıların yeni kapısı: GES! Ramazan geldi şimdi de umre ile dolandırıyorlar! EPDK’dan uyarı

"Enerji sektörümüzün kuralları belli. EPDK olarak bu tip saadet zinciri şeklindeki yatırım girişimlerinin mümkün olamayacağını daha önce açıkladık ve gerekli hukuki girişimlerde de bulunduk. Gelin internet sitemizden birlikte bakalım, ki bu alanda yatırım yapmayı düşünen herkes de ilk önce bu adımı atmalı. Bakın bu üç şirketin de elektrik üretim lisansı yok. Yani elektrik üretim faaliyetinde bulunamaz, tabii doğal olarak hiçbir ortağına güneş enerjisi üreterek bir kâr da dağıtamaz. Vatandaşlarımız bu gibi içi boş vaatlere karşı çok dikkatli olmalı."

ORTAK OLMANIN İKİ YOLU

Güneş enerjisi yatırımlarında yatırıma ortak olmanın iki yolu olduğunu belirten EPDK yetkilileri, "Ya gidip doğrudan o yatırımcının şirketteki hissesini veya şirketin kendisini satın alırsınız ya da halka arz olunan şekli ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatına uygun şekilde borsadaki hisselerini satın alırsınız" dedi.