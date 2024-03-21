CHP’ye DEM’lenmek yetmedi sıra FETÖ’de! FETÖ’cü savcı Uğur Gürses cezaevinden çıkıp Ekrem İmamoğlu trollüğü yaptı

31 Mart yerel seçimleri yaklaşmasıyla birlikte çanta çanta dolarlarla gündeme gelen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki trolleri de çoğaldı. İşi sadece Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkarmak olan trollerden en son ifşa olanı ise FETÖ'cü eski Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses çıktı.
FETÖ ÇALIŞMA EVLERİNDE SINAV SORULARI GETİRİLMİŞ
Uğur Gürses, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından deşifre olan FETÖ üyesi Cumhuriyet Savcılarından çıktı. Hain darbe girişimi sonrasında ihraç edilen Gürses, tutuklandı.
Marmara Üniversitesinde öğrenim görürken, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı ve örgütün bütün toplantılarına katıldığı ortaya çıkan Gürses'in 2008 yılında örgüt üyeleri için FETÖ tarafından kurulan hakim-savcı çalışma evlerinde sınava hazırlandığı ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Gürses hakkında hazırlanan iddianamede yer verilen ifadelere göre, M.A. isimli örgüt üyesi Uğur Gürses ile birlikte Ankara'da Dikmen Caddesinde örgüt tarafından oluşturulan hakim-savcı çalışma evlerinde kaldığını anlattı.