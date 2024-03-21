CHP’ye DEM’lenmek yetmedi sıra FETÖ’de! FETÖ’cü savcı Uğur Gürses cezaevinden çıkıp Ekrem İmamoğlu trollüğü yaptı

M.A ifadesinde "Ankara'da çalışma evleri olduğunu söyleyerek beni Ankara'ya yönlendirdiler. O evde Şanlıurfa Siverek'te Cumhuriyet Savcısı olduğu dönemde ihraç olan Uğur Gürses de vardı. Bu evde kaldığımız süre boyunca 2008 yılı adli ve idari hakimlik savcılık sınavlarına girdik. Günde 10 saate yakın ders çalıştık.

Evde kaldığımız süre boyunca B.Ö. bir iki kez bize deneme sınavı getirip çözdürmüştü. İdari yargı sınavını ben ve C.B. kazandık. Adli yargı sınavını ise V.D. ile Uğur Gürses kazandı. Yine evde bulunanlardan M.Y.nin ise 2009 yılında yapılan sınavı kazandığını duydum" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALDI, ÇIKTI TROL OLDU

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Uğur Gürses, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinden çıkan FETÖ'cü Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses, "UBE Haber" adı altında sosyal medya hesapları kurup sözde sokak röportajcısı oldu.

İstanbul da seçimlere ilişkin güya sokak röportajı yapıyormuş algısı yaratan Gürses, açıktan Ekrem İmamoğlu trolü oldu. Sosyal medya hesabında paylaştığı bütün röportajlarda açıkça Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkaran Gürses, bütün röportajlarında da muhtemelen tanınmamak için gözlük kullanıyor.