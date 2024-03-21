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CHP'ye DEM'lenmek yetmedi sıra FETÖ'de! FETÖ'cü savcı Uğur Gürses cezaevinden çıkıp Ekrem İmamoğlu trollüğü yaptı

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken DEM ile PKK uzlaşısı yapan CHP, vatandaşın büyük tepkisini çekiyor. Kandil elebaşlarından hemen hemen her gün CHP ve Ekrem İmamoğlu’na destek mesajları geliyor. Terörün siyasi ayağıyla iş birliği yapmaktan çekinmeyen CHP’yi bir terör örgütü daha destekliyor: FETÖ. FETÖ’nün sınav faresi olduğu ortaya çıkınca tutuklanan eski Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses, cezaevinden çıktıktan sonra tabir yerindeyse Ekrem İmamoğlu trolü oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 21 Mart 2024, 08:16 Güncelleme 21 Mart 2024, 08:25
CHP’ye DEM’lenmek yetmedi sıra FETÖ’de! FETÖ’cü savcı Uğur Gürses cezaevinden çıkıp Ekrem İmamoğlu trollüğü yaptı

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31 Mart yerel seçimleri yaklaşmasıyla birlikte çanta çanta dolarlarla gündeme gelen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyadaki trolleri de çoğaldı. İşi sadece Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkarmak olan trollerden en son ifşa olanı ise FETÖ'cü eski Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses çıktı.

FETÖ ÇALIŞMA EVLERİNDE SINAV SORULARI GETİRİLMİŞ
Uğur Gürses, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından deşifre olan FETÖ üyesi Cumhuriyet Savcılarından çıktı. Hain darbe girişimi sonrasında ihraç edilen Gürses, tutuklandı.

Marmara Üniversitesinde öğrenim görürken, FETÖ'ye ait evlerde kaldığı ve örgütün bütün toplantılarına katıldığı ortaya çıkan Gürses'in 2008 yılında örgüt üyeleri için FETÖ tarafından kurulan hakim-savcı çalışma evlerinde sınava hazırlandığı ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, Gürses hakkında hazırlanan iddianamede yer verilen ifadelere göre, M.A. isimli örgüt üyesi Uğur Gürses ile birlikte Ankara'da Dikmen Caddesinde örgüt tarafından oluşturulan hakim-savcı çalışma evlerinde kaldığını anlattı.

M.A ifadesinde "Ankara'da çalışma evleri olduğunu söyleyerek beni Ankara'ya yönlendirdiler. O evde Şanlıurfa Siverek'te Cumhuriyet Savcısı olduğu dönemde ihraç olan Uğur Gürses de vardı. Bu evde kaldığımız süre boyunca 2008 yılı adli ve idari hakimlik savcılık sınavlarına girdik. Günde 10 saate yakın ders çalıştık.

Evde kaldığımız süre boyunca B.Ö. bir iki kez bize deneme sınavı getirip çözdürmüştü. İdari yargı sınavını ben ve C.B. kazandık. Adli yargı sınavını ise V.D. ile Uğur Gürses kazandı. Yine evde bulunanlardan M.Y.nin ise 2009 yılında yapılan sınavı kazandığını duydum" dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN CEZA ALDI, ÇIKTI TROL OLDU
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Uğur Gürses, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinden çıkan FETÖ'cü Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses, "UBE Haber" adı altında sosyal medya hesapları kurup sözde sokak röportajcısı oldu.

İstanbul da seçimlere ilişkin güya sokak röportajı yapıyormuş algısı yaratan Gürses, açıktan Ekrem İmamoğlu trolü oldu. Sosyal medya hesabında paylaştığı bütün röportajlarda açıkça Ekrem İmamoğlu'nu ön plana çıkaran Gürses, bütün röportajlarında da muhtemelen tanınmamak için gözlük kullanıyor.

YAŞLI ADAMLA DALGA GEÇİP YILIN KAPAĞI DİYE İMAMOĞLU'NU ETİKETLEDİ
Sosyal medya hesabından yayınladığı röportajında pazarda yaşlı bir adamla röportaj yapan FETÖ'cü eski Cumhuriyet Savcısı Uğur Gürses, hükümete destek veren yaşlı adamla dalga geçtikten sonra "yılın kapağı" diye paylaştı.

Gürses, paylaşımına Ekrem İmamoğlu'nu da etiketlemeyi ihmal etmedi. Gürses'in diğer paylaşımlarında da sürekli Ekrem İmamoğlu güzellemesi yapması, onun paralı trolü olduğu yorumlarını getirdi.

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CHP’ye DEM’lenmek yetmedi sıra FETÖ’de! FETÖ’cü savcı Uğur Gürses cezaevinden çıkıp Ekrem İmamoğlu trollüğü yaptı
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