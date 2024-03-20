TAKVİM firari ana-oğulun ABD’deki lüks rezidansını ortaya çıkarmıştı! Türkiye’nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Katilin arkadaşının da ehliyeti yokmuş

Ünlü popo doktoru Bülent Cihantimur'un eski eşi Eylem Tok, 16 yaşındaki oğlunun karıştığı ölümlü kaza sonrası ülke gündemine oturdu.
Ünlü popo doktoru Bülent Cihantimur'un eski eşi Eylem Tok, 16 yaşındaki oğlunun karıştığı ölümlü kaza sonrası ülke gündemine oturdu.
Bir çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparan kaza sonrası önce Mısır ardından ABD'ye kaçan canavar Eylem Tok ve katil oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bültenle arama emri çıkarılmıştı.
KENTİN EN LÜKS YERİNDE KALIYORLAR
Vicdansız ana-oğul ABD'nin New York kentinde ortaya çıktı. Hiçbir şey olmamış gibi etrafa gülücükler attı. Firari ana oğulla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
New York'taki Türkler tarafından adeta takibe alınan ikilinin kentin en lüks yerinde kaldığı ortaya çıktı.
Anne-oğul, Columbus Corner'dan başlayıp kuzeye doğru uzanan ve Central Park'a hakim Yukarı Batı Yakası'nın son derece lüks ve pahalı apartmanlarından birinde oturuyor.
Öte yandan soruşturma devam ederken polis, iki araçta bulunan 9 kişinin ifadeleri doğrultusunda belirlediği güzergâh üzerindeki tüm güvenlik kamera görüntülerini taradı. Görüntülerde araçta bulunanlardan 7 kişinin olduğu görüntü dikkat çekti.
BAŞINA BAKMASINI İSTEDİ
Bir tekel bayisinin güvenlik kamerası tarafından çekilen görüntülerdeki 7 kişilerin kimlikleri tespit edildi. Diğer aracı kullanan D.O.Ö. ve P.T.E, Z.H, A.K, Y.E. ve K.A. adlı şahısların T.C.'nin arkadaşları olduğu öğrenildi. Olay gecesi diğer aracı kullanan D.O.Ö.'nün de 18 yaşından küçük olduğu ve ehliyeti olmadığı tespit edildi. D.O.Ö. ifadesinde şunları söyledi:
Kazanın ardından aracımı durdurdum. Hemen yaralıların yanına koştum ve kontrol ettim. Arkadaşım Z.H. yaralıların biriyle konuştu, yaralı şahıs kendi telefonunu Z.H.'ye vererek başına bakmasını istedi. Z.H. yaralının başına baktı. Sonra bizi almaya gelen araçla olay yerinden ayrıldık.
Bu arada D.O.Ö.'nün olay yerine gelen polis ekiplerine ehliyetsiz yakalanmamak için aracının arkadaşı tarafından götürüldüğünü belirtti. Ancak aracı götüren arkadaşının da ehliyeti olmadığı öğrenildi.
YARGILANACAKLAR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ABD'ye kaçan anne-oğul ile ilgili açıklama yaptı: Biz diyoruz ki, geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin. Şimdi oradan cevap bekliyoruz. Dosyada bir eksiklik yok şu anda iadeyle alakalı. Sadece suçluyu kayırma olarak da görmemek lazım. Delillerin yok edilmesi, yaralıları öylece bırakıp gitmek gibi birçok suç olabilir. ABD makamları yargılayabilir.