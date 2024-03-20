Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında kim önde?

"2002'DE BİR ENKAZ DEVRALDIK"
İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Hem deprem hem kentsel dönüşüm konusunda bunca yıldır bu adımlar neden atılmadı?" sorusuna, şu yanıtı verdi:
"'Atılmadı.' demek doğru olmaz. Yapılanları da görmek lazım. 2002'de baktığımızda biz bir enkaz devraldık. 2002'den bugüne geldiğimizdeki sürece baktığınızda, şehirlerimizin hepsi altyapıdan üstyapıya yenilenmiştir. Üniversiteler, hastaneler, şehir hastaneleri yapılmıştır. Okullarımız depreme karşı güçlendirilmiştir. Yeni binalarımız, kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz... Bu süreçte Marmaray, Kuzey Marmara Otoyolu, Osmangazi Köprüsü, (1915) Çanakkale Köprüsü yapılmıştır. Hızlı trenle ülke tanışmıştır."
Sosyal konut anlamında bugüne kadar kentsel dönüşümle 2 milyon 200 bin konutun dönüşümünü yaptıklarını, yeni yönetmeliklerle birlikte vatandaşın sağlam, güvenli bina yapmasının zorunlu hale getirildiğini, yapı stokuna bakıldığında yüzde 50'den fazlasının da bu şekilde yenilendiğini anlatan Kurum, "Şimdi, 'Hiçbir şey yapmadı.' demek insafsızlık olur, doğru olmaz. Daha yapılması gereken var mı, var. Yapılacak. Böyle çalışacağız, gayret edeceğiz, yapacağız. Çocuklarımız, evlatlarımız, geleceğimiz için yapacağız. İstanbul'umuz için yapacağız. Yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.
Kurum, şöyle devam etti:
"Şimdiye kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi o kaynakları deprem dönüşümüne harcasaydı, reklam bütçesine deprem bütçesinin 2 katı değil de orada o parayı deprem bütçesine ayırsaydı, deprem dönüşümü yapsaydı, 5 bin 489 olmasaydı da 50 bin olsaydı kötü mü olurdu? İyi olurdu tabii ki. Biz de derdik ki, 'Aferin, yapmış, tebrik ediyoruz.' Bu yüzden, burada hamaset siyaseti yapamayız, algıyla bu işleri, depremi engelleyemeyiz, ulaşımı çözemeyiz. O yüzden, biz bu iradeyi dört koldan siyaset üstü göreceğiz ve ülkenin milli güvenliği olarak değerlendirip, ona göre hareket etmek zorundayız."
İstanbul'da 250 bin araçlık otopark yapacaklarını ve bu otoparkların afet durumunda aynı zamanda toplanma alanı vazifesi göreceğini belirten Kurum, ilk yarım saat İSPARK'ların herkese ücretsiz olacağını dile getirdi.
Kurum, "Kanal İstanbul'un yapımına devam edilecek mi?" sorusu üzerine İstanbul'un gündeminde deprem endişesi, ulaşım çilesi, sosyal adaletsizlik, huzursuzluk, güvensizlik ve sokak hayvanları problemi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Şimdi bu endişeleri ortadan kaldırmadan, deprem riski bu kadar önemliyken, ulaşım çilesi bu kadar sıkıntılıyken biz gündemimize Kanal İstanbul'u alamayız. Çok net söylüyorum; bizim gündemimizde değil. Gündemimizde olmamasına rağmen maalesef bu kurgu üzerinden sürekli pişirip pişirip önümüze Kanal İstanbul'u getiriyorlar. Başka ne dememiz lazım?"
İstanbul'da olası bir afet durumunda afet yönetim planı çerçevesinde tek bir merkezden süreci yönetmek istediklerini anlatan Kurum, bu kapsamda, deniz ulaşımını iki katına çıkaracaklarını, afet ulaşım yolları ile bazı noktalara erişebilmek için ise 65 yeni helikopter pisti yapacaklarını bildirdi.
Kurum, kariyer planlarıyla ilgili soruya, şöyle yanıt verdi:
"Benim için kariyer hedef; milletimiz beni nerede görmek istiyorsa oraya gitmek ve orada bana üstlenen vazifeyi yerine getirmektir. Siz olmadık hayallerin peşinden koşamazsınız. Aç tavuk kendini darı ambarında görürmüş, bunlar da öyle. İş yapmayacaksın, eser üretmeyeceksin, hizmet yapmayacaksın, İstanbul'un kaynaklarını kendi geleceğin için kullanacaksın sonra bir yerde geleceksin cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, öbür tarafta '81 ile gideceğim, İstanbul'un selinde, yağmurunda, karında burada olmayacağım. Nerede olacağım?' Anlayışa bakar mısın? Biriniz yönetemediniz, çoklu yönetim sistemine mi geçtiniz?"
Adaylığı sürecinde iktidar gücünü kullanması yönündeki eleştirilerin sorulması üzerine Kurum, İstanbul'un Türkiye'nin lokomotif şehri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:
"Ben İstanbul'un gücünü kullanacağım. Hangi bakanlıktan ne almam gerekiyorsa onu alıp koparıp geleceğim. Peki biz bakanlarımızla, Cumhurbaşkanımızla istişare etmeyelim mi? Gidip yabancı büyükelçilerle mi istişare edeceğiz. Bakanlık dönemimde 81 ilin belediye başkanı geldiğinde her türlü istişareyi yaptık. Antalya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'na sorun. Bizim kimseyle bir zorumuz yok. Biz devlet için yapıyoruz. Ama sen, devletin seçilmiş cumhurbaşkanına hakaret edersen, kendini darı ambarında görürsen yapamazsın."
MAL VARLIĞI AÇIKLAMASI
Kurum, mal varlığı hakkındaki soru üzerine, "Ankara'da bir tane evim var. İstanbul'da bir tane evimiz var. Bir tane de yine kayınpederlerin oturduğu Bahçelievler'de bir evimiz var. Bir tane arabamız var. Biraz paramız, biraz da borcumuz var. Mal varlığımızla ilgili bir endişemiz de yok. Anamızın ak sütü nasılsa mal varlığımız da bu şekilde helaldir." dedi.
SON 11 GÜN: BÜYÜKŞEHİRLERİN ANALİZİ
Öte yandan Kamuoyu Araştırmacısı – İletişimci Ferhat Murat, A Haber canlı yayınında son anket sonuçları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Şu anda araştırma sonuçlarında İstanbul'a bakıldığında gerçekten at başı giden bir yarış var. Biz geçtiğimiz Perşembe günü açıklamıştık Arka Plan Programı'nda A Haber ekranlarında Sayın Murat Kurum'un 0,5 yani yarım puan bir avantajı gözüküyor. Ama 11 günlük bir zaman dilimi var bunun içerisinde yapılacak hatalar veya ortaya konulacak başarılı bir performans bu farkın açılmasını sağlayacaktır yani hatadan kastım her iki tarafın da yapma ihtimali var.
İVME YUKARI YÖNLÜ GİDİYOR
Sayın Murat Kurum kampanyasını çok pozitif bir şekilde yürütüyor öncelikle bunu söylemek lazım. Sadece İstanbul diyerek İstanbul'un sorunlarına odaklandığını ve buna çözüm önerileri getireceğini vatandaşta oluşturmuş durumda. Her geçen gün de ivme yukarı yönlü gidiyor.