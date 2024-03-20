Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında kim önde?

YARIŞTA SON DURUM NE? Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Vatandaşımızın ilgisi artık işte 10 gün kaldı dediğimiz süreçte seçime olan konsantrasyonu çok önemli ve bununda her geçen gün arttığını görüyoruz. Anketler nezdinde de bu bizi teyit ediyor. Anketlerde 1,5-2 puan öndeyiz Üstüne koya koya gidiyoruz." diye konuştu.





Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Ben Yeniden Refah Partili seçmenimizin 31 Mart'ta oyları böleceğini düşünmüyorum. Çünkü sandığa gittiğinde bugüne kadar yaşamış olduğu ki rahmetli Erbakan Hoca'mızın hayaliydi İstanbul, bu hayali gerçekleştirmek ve yine onun hayalleri peşinden koşan bir iradeyi desteklemek Yeniden Refah Partili seçmenimizin isteyeceği bir iştir." dedi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ittifakların ve adayların seçime olan etkisine değinen Kurum, "Birçok partinin adayı var, adaylar da kendi projelerini, hedeflerini, hayallerini anlatıyorlar. Ama gelinen süreçte Refah Partili seçmenimiz bir önceki 2019 seçiminde Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldı. Gönül isterdi ki yine aynı şekilde Cumhur İttifakı'nın içinde yer almaları ama gelinen süreçte kendi adaylarını gösterdiler." diye konuştu.

Yeniden Refah Partili seçmenin Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğini en iyi bilen seçmenlerden birisi olduğunu belirten Kurum, "Bugün baktığınızda Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin nasıl bir hizmet yaptığını, vatandaşımızın sorunlarına ilişkin bu sorunları giderme noktasında herhangi bir irade ortaya koyamadıklarını, hatta özgürlükler noktasında Cumhuriyet Halk Partisinin tutumuna baktığınızda belki burada en fazla eziyet çeken de Yeniden Refah Partili kardeşlerimiz, seçmenlerimiz oldu." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin sürekli ekonomik gündemle siyaset yapmaya çalıştığını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Yerel seçimde biz ekonomik gündemi oylamayacağız ki. Anlatacakları bir şey olmadığı için yani yaptıkları, şu geriye 5 yılda baktığınızda verdikleri vaatleri gerçekleştirmemişler. Bırakın gerçekleştirmeyi, verdiği vaadi hatırlamayan bir belediye başkanından bahsediyoruz. Dolayısıyla burada anlatacağı bir iş yok, eser yok, hizmet yok. Ne yapacak? 'Gündemi algı çalışmalarıyla, yine perdeleme çalışmalarıyla farklı alanlara çekelim.' Burada yerel seçimde emekli maaşını biz oylamıyoruz veya ekonomik şartları da oylamıyoruz. Bunun seçimi genel seçim. Mayısta Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılı'nda yeniden cumhurbaşkanı olarak seçildi. 5 sene, 2028'e kadar da bu görevi orada devam edecek. Bu süreçte ekonomiyi düzeltecek olan varsa eğer 22 yıldır yapılan bu hizmetleri yapacak bir irade varsa eğer yine AK Parti, Cumhur İttifakı iradesi."