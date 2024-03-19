AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, A Haber ekranlarında projelerini anlattı

Az kaldı herkese ulaşmaya herkesin elini sıkmaya gayret ediyoruz. En çok keyif aldığım seçimlerden bir tanesi oluyor benim için. Tekirdağ'ın çok fazla yatırıma ihtiyacı var. Vatandaşımız da bunun bilincinde.





"MAALESEF KOCA BİR SIFIRIZ"

CHP'li belediyelerde zihniyet hep aynı. Altyapıyı, susuzluğu, çarpık yapılaşmayı konuşuyoruz, Kentsel dönüşümle alakalı bir tane çivi çakmadığını Hatay'da gördüm depremden bir gün sonra ekibimizle birlikte oradaydık.

Tekirdağ da deprem kuşağı hattında. Şehirde buram buram hissediyoruz. Ulaşım yok, altyapı yok. 10 yıldır büyükşehirde 10 milyar bütçemiz var maalesef koca bir sıfırız.



85 milyon metreküp suya ihtiyacımız var konutlarda kullanılan yüzde 80'i yeraltından çekiliyor bir o kadar da OSB'miz var 14 tane OSB'miz var 410 bin sigortalı çalışanımız var, 1 milyon 250 bin nüfusumuz, 11 ilçemiz, 373 mahallemiz var. Bu illin suyunun çoğunluğu yüzde 80'i yeraltından çekiliyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bizim hesaplarımıza göre büyük bir susuzlukla ve kuraklıkla karşı karşıyayız. 10 yıldır bu konuyla ilgili maalesef bir tane yatırımı olmayan bir kentte yaşıyoruz.