PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, A Haber ekranlarında projelerini anlattı

AK Parti Tekirdağ Adayı Cüneyt Yüksel, A Haber, Memleket Meselesi programında projelerini anlattı. Yüksel, "Buradan ben de bütün hemşehrilerimize müjde vermiş olayım. Biz Allah nasip ederse Çorlumuzu şehir planlaması yapılmış, kentsel dönüşümüne hızlıca başlamış, ilçeler arası kesintisiz ulaşımı ucuz ve konforlu hale getirmiş, ilçe içi trafik ve otopark sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmış, su ve kanalizasyon altyapısını tamamlamış kısacası il olmaya aday en hazırlıklı kent yapmak istiyoruz 3 yıl içerisinde" ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 20 Mart 2024, 00:28 Güncelleme 20 Mart 2024, 00:48
AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Cüneyt Yüksel, A Haber ekranlarında projelerini anlattı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

31 Mart yerel seçimlerine az bir süre kaldı. Adayların çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Peki Cüneyt Yüksel Tekirdağ'da ne vadediyor? AK Parti Tekirdağ Adayı Cüneyt Yüksel, A Haber canlı yayınında Memleket Meselesi programında projelerini anlattı.

AK Parti Adayı Yüksel'den Çorlu vaadi!



İşte o açıklamalardan satır başları:

Az kaldı herkese ulaşmaya herkesin elini sıkmaya gayret ediyoruz. En çok keyif aldığım seçimlerden bir tanesi oluyor benim için. Tekirdağ'ın çok fazla yatırıma ihtiyacı var. Vatandaşımız da bunun bilincinde.



"MAALESEF KOCA BİR SIFIRIZ"
CHP'li belediyelerde zihniyet hep aynı. Altyapıyı, susuzluğu, çarpık yapılaşmayı konuşuyoruz, Kentsel dönüşümle alakalı bir tane çivi çakmadığını Hatay'da gördüm depremden bir gün sonra ekibimizle birlikte oradaydık.

Tekirdağ da deprem kuşağı hattında. Şehirde buram buram hissediyoruz. Ulaşım yok, altyapı yok. 10 yıldır büyükşehirde 10 milyar bütçemiz var maalesef koca bir sıfırız.

85 milyon metreküp suya ihtiyacımız var konutlarda kullanılan yüzde 80'i yeraltından çekiliyor bir o kadar da OSB'miz var 14 tane OSB'miz var 410 bin sigortalı çalışanımız var, 1 milyon 250 bin nüfusumuz, 11 ilçemiz, 373 mahallemiz var. Bu illin suyunun çoğunluğu yüzde 80'i yeraltından çekiliyor. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bizim hesaplarımıza göre büyük bir susuzlukla ve kuraklıkla karşı karşıyayız. 10 yıldır bu konuyla ilgili maalesef bir tane yatırımı olmayan bir kentte yaşıyoruz.


"ULAŞIMDA YILLARDIR PROJE YAPILMADI"
Tekirdağ'da milattan önce bir belediye anlayışı var. Depremle ilgili bir tane icraatı olmayan bir kent ve 10 milyar gibi devasa bütçesi olan büyükşehir.


"ÇORLU İL OLMAYA ADAY EN HAZIR KENT OLACAK"
Sahaya her indiğimde Çorlu'da vatandaşlarımızla karşı karşıya kaldığımızda 1960'lardan beri Çorlu il olma hayaliyle yaşıyor. 300 bin nüfusu var. Birçok ilden çok daha büyük bir ilçe. Hem İstanbul'un hem Avrupa'nın komşusu.

Buradan ben de bütün hemşehrilerimize müjde vermiş olayım. Biz Allah nasip ederse Çorlumuzu şehir planlaması yapılmış, kentsel dönüşümüne hızlıca başlamış, ilçeler arası kesintisiz ulaşımı ucuz ve konforlu hale getirmiş, ilçe içi trafik ve otopark sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırmış, su ve kanalizasyon altyapısını tamamlamış kısacası il olmaya aday en hazırlıklı kent yapmak istiyoruz 3 yıl içerisinde.

Ben üstüme düşeni yapacağım.


"MURAT KURUM'UN TEKİRDAĞA ÇOK HİZMETİ OLDU"
Tekirdağ için çok ciddi projeleri vardı. İnşallah İstanbul'da seçilecek. İstanbul Muradına kavuşacak. Biz de onun tecrübelerinden özellikle de Çevre Bakanlığı döneminde Tekirdağ'a çok büyük hizmetleri oldu.


"MURAT KURUM'UN TEKİRDAĞA ÇOK HİZMETİ OLDU"
Tekirdağ için çok ciddi projeleri vardı. İnşallah İstanbul'da seçilecek. İstanbul Muradına kavuşacak. Biz de onun tecrübelerinden özellikle de Çevre Bakanlığı döneminde Tekirdağ'a çok büyük hizmetleri oldu.


"TEKİRDAĞ'DA SUYA İNDİRİM OLACAK"
Türkiye'nin en pahalı sularından birini kullanan bir ilden bahsediyoruz. Kayıp kaçak oranı yüzde 40. Bu belediyenin hatasıdır belediyenin çalışmamasından kaynaklıdır. Vatandaşımızın sırtına yüklüyorlar.

1 Nisan'dan itibaren kayıp kaçak oranımız kadar su bedellerinde indirim yapacağız bizim hatamızı da bundan sonra size fatura etmeyeceğiz. Ben çok çalışacağım ki kayıp kaçak oranını düşüreceğim.

Su sorununu kökünden çözeceğiz.

Allah nasip ederse biz Meriç Nehri'ni Tekirdağ'a taşımak istiyoruz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Şoför Esnafları ile İftar Programı’nda önemli açıklamalar | Kamuya müjde: Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! MSB: Irak’ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu
İHH
CHP’deki paradan kulede çelişkili ifadeler kayıp avrolar! 5 madde binbir fırıldak: 15 milyon 501 bin lira nasıl ödendi? Kimin kasasından çıktı?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında kim önde?
CHP’nin kanalı Halk TV’de Timur Soykan’dan PKK ağzı: Kayyum atıyorsan sen darbecisin
Türk Telekom
DEM’in Akdeniz adayı Nuriye Arslan etkisiz hale getirilen PKK’lı terörist Musa Arslan’ın annesi çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kabullendi: Biz hepimiz aday olduk Erdoğan tek kazandı
Kate Middleton öldü mü? Prens William ilk kez konuştu! Galler Prensesi’nin yeni görüntüsü ortalığı karıştırdı: Şok videoyu servis eden The Sun bile inanmıyor: Yapay zeka mı dublör mü?
İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş müteahhidi tehdit etti: 2 milyon vermezsen yatırımların durur | Sır iki çanta ve İBB’den gelen 1 milyon TL
İrlanda Başbakanı Leo Varadkar’dan Joe Biden’a Filistin ayarı: Kendi tarihimizi onların gözlerinde görebiliyoruz
Trabzonspor’un efsanesiydi! 45 yaşındaki milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti
Montaj yalanı TAKVİM’den kaçmaz! CHP’li Özgür Özel A Haber’i hedef aldı yalanı partisinin sosyal medya hesabı patlattı: Erdoğan’a oy var!
Başkan Erdoğan’dan Mamak’ta seçim mesajı: Ankara ’Yavaş’lıktan kurtulmalı
SON DAKİKA