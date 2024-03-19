Şehidimizin kanı yerde kalmadı! MSB: Irak’ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu

Son dakika haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen, sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedefin hava harekatlarıyla imha edildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi" denildi.