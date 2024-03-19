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Şehidimizin kanı yerde kalmadı! MSB: Irak'ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu

Son dakika haberleri.. Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekatları ile imha edildi.

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Giriş Tarihi 19 Mart 2024, 23:12 Güncelleme 20 Mart 2024, 00:06
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! MSB: Irak’ın kuzeyinde 27 terör hedefi vuruldu

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Son dakika haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen, sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedefin hava harekatlarıyla imha edildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyindeki terör inleri işte böyle vuruldu!

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekâtları ile imha edildi" denildi.


SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN 6 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, 6 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Son dakika: MSB duyurdu! Pençe Kilit operasyon bölgesinde hain saldırı! 1 askerimiz şehit 4 askerimiz yaralı! 6 terörist etkisiz hale getirildiSon dakika: MSB duyurdu! Pençe Kilit operasyon bölgesinde hain saldırı! 1 askerimiz şehit 4 askerimiz yaralı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

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