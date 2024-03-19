Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan peş peşe önemli açıklamalar: Eylem Tok ve Timur Cihantimur, Trabzonspor - Fenerbahçe derbisindeki olaylar ve CHP’de para sayma görüntüleri...

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç, Eylem Tok ve oğlunun ABD'ye kaçışı ve adli süreçle ilgili olarak, "Yaralanan, vefat edenlerin yakınları tazminat davası açarlarsa tedbir konabilir. Cezai açıdan soruşturma kapsamında tutuklama kararı yargılama makamlarınca verildi. Eylem Tok'un asistanı o gece kaçmalarına yardımcı olan kişi. Bir de yaralananlardan birinin telefonunu oradan almış, o da delilleri yok etme anlamında bir hareket. Onun hakkında da yargılama makamlarınca adli kontrol kararı verildi. Baba hakkında da adli kontrol kararı verildi" dedi.
Tunç, "Amerikan makamları Eylem Tok'un yer değiştirmesine karşı ayrıca bir tedbir alma mekanizması var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Bizim geçici tutuklama kararının uygulanması. Yani biz diyoruz ki, geçici tutuklama kararımız var, tutuklayın ve bize teslim edin. Biz yargılama yapacağız diyoruz. Şimdi oradan cevap bekliyoruz. Dosyada bir eksiklik yok şu anda iadeyle alakalı."
İade etmeme durumu konusunda Bakan Tunç, "Bizim ülkemizin kanununda da vatandaş iade edilmez diye bir kural var. Ama bu kesin bir kural değil. Burada annenin suçu bakımından işte alt soy, üst soy suçluyu kayırma suçundan cezasızlık durumu var deniyor. Sadece suçluyu kayırma olarak da görmemek lazım. Delillerin yok edilmesi, yaralıları öylece bırakıp gitmek gibi birçok suç olabilir. Biz soruşturmayı açarız. Ama yargılama yapabilmemiz için ifadesinin alınması lazım. Kaçak şahıs statüsüne giriyor. Kaçak şahısla ilgili olarak en son Anayasa Mahkemesi, ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verdiğinizde bile kaçak şahsın ifadesini almanız gerekir diyor. En son yaptığımız düzenleme de bununla ilgiliydi, 8. Yargı Paketi'nde. Dolayısıyla biz ifadesini almadan cezalandırma yoluna gidemiyoruz" diye konuştu.
ABD'DE Mİ YARGILANACAKLAR?
Bakan Tunç, "Amerikan makamları yargılayabilir mi?" sorusuna ise, "Yargılayabilir. Yani der ki "Sen yabancı ülkede bir yabancıya karşı suç işledin, benim vatandaşımsın, dolayısıyla seni benim kanunuma göre yargılayacağım" diyebilir" yanıtını verdi.
"İFADELERİN ALINMASINI BEKLİYORUZ"
CHP'deki para sayma görüntüleri hakkında Bakan Tunç, "Nereden geldi bu paralar diye savcılık sormaya başladı. Her birini tek tek ifadeye çağırdı. Tabii orada paraları sayan İBB Spor Kulübünün Başkanı, meclis üyesi aynı zamanda Beylikdüzü'nden meclis üyesi aynı zamanda.
Basından öğrendiğim kadarıyla nerden aldığını söyledi. 3 çanta olunca, tek başına götüremeyeceğini, güvenlik açısından Tuncay Yılmaz'ı da çağırdığını, onunla beraber ondan yardım istediğini söyledi. Bu paraların kaynağı nedir? Nereden geldi? Partiye bağışla… Belgeleri nerede? Bankadan mı? Milletvekilinin tanık olarak ifadesi alınacak. Davetiye çıkarıldı. Gelip ifade vermesi lazım. Vermezse o zaman demek ki karanlık bir nokta var ki açıklamıyor. Kamuoyunda şimdi milletvekilinin zorla getirilmesi söz konusu olmaz. Ama gelip kaynağı söylememesi önümüzde seçim var yani. Tanık olarak milletvekili beyanda bulunabilir, ifadesine başvurulabilir.
Varsa bir suç unsuru, bunu çıkaracak olan Cumhuriyet Savcılığıdır ve soruşturma da başlamıştır.
Bizim savcılığa talimat vermemiz söz konusu değil. Sosyal medyada adalet nerede diye yazmaya başladılar. Savcılık niye el koymuyor dediler. Savcılık benim beyanatımdan önce zaten soruşturmayı başlattı. Benim yargıya talimat vermem, Savcılığa talimat vermem söz konusu olamaz.
O görüntülerdeki kişilerin ifadeleri alınıyor. İfadeleri biz de bilmeyiz. Savcılık ifadeden yola çıkarak başka ifadeye ihtiyaç duyuluyor. O da çağırılıyor.
Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı nereden alındığına bağlı. Aldığı yere göre değişir. Siyasi Partiler Kanunu'nda bağışın kuralları var, belli bir miktarı var. İfadelerin alınmasını bekleyeceğiz. O ifadeler sonrasında ne tür bağlantılar çıkar, onu hep beraber göreceğiz" ifadelerini kullandı.
TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAKİ OLAYLAR
Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında Bakan Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, "Bu tür olayların sahalarımızda olmaması lazım. Spor kardeşliktir diyoruz ama maalesef düşmanlığa dönen bir durum söz konusu olabiliyor. Dünkü olaylarda 12 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. O görüntüler incelendiğinde iki tarafın da sporcuları tarafından karşılıklı arbedeler söz konusu. Soruşturma devam ediyor. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunumuz var. Bu kanunda hangi fiillerin hangi yaptırımları var, hepsi yazılı" dedi.
Bakan Tunç, açıklamasında yeni bir düzenlemenin sinyalini de verdi: "İşte sahaya girmek, taşkınlık yapmak, sahaya yasak madde sokmak spor alanı dışında yine sporu etkileyecek şekilde tahrik edecek şekilde beyanatta bulunmak basın yayın aracılığıyla. Tüm bunlar hepsi bu olay çerçevesi içerisinde kimin hangi fiili hangi kanun maddesine uyuyor? Bu soruşturmayı şu anda Cumhuriyet Savcılığı yapıyor.
Spor kulübünün görevleri var. Onların özel güvenlikleri var. Tedbir almaları gerekiyor. Emniyet güçlerinin yanı sıra orada bir de özel güvenlikler var. Onların sahaya birilerinin girmemesi için gerekli tedbirleri alması lazım. O noktada da detaylı bir soruşturma yapılıyor şu anda.