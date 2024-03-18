CHP'li Barış Yarkadaş'ın lüks restoranda iftar yalanı elinde patladı! Türkiye Bankalar Birliği: "Tüm hususlar iftiradır"

CHP yandaşı Barış Yarkadaş, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bankaların genel müdürleriyle lüks bir restoranda iftar davetinde bir araya geldiği iftirasını attı.
İFTAR ÜZERİNDEN İFTİRA
17 Mart tarihli köşe yazısında, kamudaki tasarruf tedbirleri üzerinden hükümeti ve Bakan Şimşek'i hedef alan Yarkadaş şu ifadelere yer verdi:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların genel müdürleriyle İstanbul'un en lüks restoranı olan Mandarin Oriental Bosphorus'ta buluşmuş. Mandarin olarak da bilinen bu işletmede iftar yemekleri kişi başına 4345 TL…
Evet, yanlış okumadınız… Hiçbir gazete ve ajansın nerede olduğunu yazmadığı iftar yemeğinin nerede yenildiğinin peşine düşünce karşıma bu tablo çıktı…
Kişi başı 4345 TL ödenen bir mekanda bankacılarla iftar yemeği yiyen Şimşek'in emekliye 10 bin TL'nin üzerinde bir maaşı hak görmemesi ilginç bir tezat olarak önümüzde duruyor.
Emekli bir çift o gece yolunu şaşırıp ''Ortaköy'de şöyle deniz kenarında bir iftar açalım'' deyip yanlışlıkla Mandarin'e girse mazallah maaşını bırakıp çıkar…
"KAMUDA TASARRUF'' MU DEDİNİZ…
Ben bu iftar yemeğinin ayrıntılarını öğrendikten sonra, ''kamuda tasarruf'' vs gibi sözlerin ne denli anlamsız olduğuna bir kez daha kanaat getirdim.
Yemeğin ev sahibinin kim olduğu ya da yemek ücretlerini kimin ödediği bilmiyoruz. Maliye Bakanlığı ödediyse bu önemli bir sorun… Yok eğer bankacılar ödediyse bu da ayrı bir sorun…
Ancak kim öderse ödesin, Maliye Bakanı böyle bir ekonomik ortamda kişi başı 4345 TL ödenen bir mekanda yemeğe gitmemelidir…
"Peki bu yemekte ne konuşulmuş?" diye soranlarınız vardır kuşkusuz... Onların merakını da gidereyim…
FAİZ TALİMATI
Şimşek yemekte banka genel müdürlerine "Faizleri yüzde 62.5 yapın'' demiş.
Bankalar faizleri ertesi gün yüzde 62 oranına çektiler. 4345 TL'lik iftar yemeğinden sonra içeride konuşulanları daha fazla yazmaya elim gitmedi doğrusu…