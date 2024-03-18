CHP'li Barış Yarkadaş'ın lüks restoranda iftar yalanı elinde patladı! Türkiye Bankalar Birliği: "Tüm hususlar iftiradır"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bankaların genel müdürleriyle İstanbul'un en lüks restoranı olan Mandarin Oriental Bosphorus'ta buluşmuş. Mandarin olarak da bilinen bu işletmede iftar yemekleri kişi başına 4345 TL…

İFTAR ÜZERİNDEN İFTİRA 17 Mart tarihli köşe yazısında, kamudaki tasarruf tedbirleri üzerinden hükümeti ve Bakan Şimşek'i hedef alan Yarkadaş şu ifadelere yer verdi:

CHP yandaşı Barış Yarkadaş , Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 'in bankaların genel müdürleriyle lüks bir restoranda iftar davetinde bir araya geldiği iftirasını attı.

Evet, yanlış okumadınız… Hiçbir gazete ve ajansın nerede olduğunu yazmadığı iftar yemeğinin nerede yenildiğinin peşine düşünce karşıma bu tablo çıktı…

Kişi başı 4345 TL ödenen bir mekanda bankacılarla iftar yemeği yiyen Şimşek'in emekliye 10 bin TL'nin üzerinde bir maaşı hak görmemesi ilginç bir tezat olarak önümüzde duruyor.

Emekli bir çift o gece yolunu şaşırıp ''Ortaköy'de şöyle deniz kenarında bir iftar açalım'' deyip yanlışlıkla Mandarin'e girse mazallah maaşını bırakıp çıkar…