Paradan kule yapan CHP İGDAŞ’ı da hortumladı! Uçuk ihalelerle kurumun kasası boşaltıldı... Belge belge vurgun

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ) Başkanı Bülent Özmen, CHP'den Eyüpsultan'a aday olmadan bir gün önce uçuk ihalelerle kurumun kasasını boşalttı.
SATIŞ FİYATI 2 MİLYON TL OLAN ARACI 3 AYLIĞINA 2 MİLYON 400 BİN TL'YE KİRALADI!
Piyasa değeri 2 milyon lira kamyonet için aylık kira bedeli olarak 800 bin TL ödedi. Bu aracın üç aylık kirası 2 milyon 400 bin TL olarak belgelere yansıdı.
Piyasada değeri 2,5 milyon lira olan damperli kamyonetin aylık kiralama bedeli 1 milyon 73 bin lira olarak biçildi. İGDAŞ'ın bu kamyonet için Flora Sosyal Destek Hizmetleri isimli şirkete ödediği 3 aylık kiranın toplamı 3 milyon 219 bin lira.
Yine aynı ihalede piyasa değeri 2,5 milyon lira olan asansörlü kamyonetin aylık kiralama bedeli ise 1 milyon 23 bin lira oldu.
Aynı şirkete ödenen 3 aylık kiralama bedeli olan 3 milyon 69 bin TL, aracın piyasa değerini aşıyor.
İÇİ BOŞ BÜYÜK İHALELERLE KASA BOŞALTILIYOR
Türkiye, CHP'deki paradan kule görüntülerini konuşurken yerel seçimlerde kaybetme korkusu yaşayan Ekrem İmamoğlu ve yönetimi hakkında bomba bir iddia daha geldi.
Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş, Ekrem İmamoğlu yönetiminin boş ama büyük ihalelerle belediye bütçesini harcadığını söyledi.
Aktaş, "Geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan bir yetkili arkadaşa sordum. Dedim ki bugünlerde ağalar ne yapıyorlar? İş yapmadıkları biliyoruz. Dedi ki hocam büyük büyük ihalelerle içeriksiz, biraz da böyle kontrolden çıkmış şekilde ihale yapıp dışarıya para çıkarıyorlar. Belediyenin şirketleri var. O şirketlerin usulünü, önceden orada çalışanlar biliyorlar. Malın değerini, ihalenin değerini bilen isimler" ifadelerini kullandı.