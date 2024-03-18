Kocaeli’de sanayi tüpü patladı: 2 kişi hayatını kaybetti

Olay, öğle saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Pelitli mevkinde meydana geldi.
Bir fabrikada sanayi tüpü patladı.
Olay, öğle saatlerinde Gebze ilçesine bağlı Pelitli mevkinde meydana geldi.
Bir fabrikada sanayi tüpü patladı.
Patlamanın ardından fabrikada çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin de yaralandığı tespit edildi.
Yaralı 6 kişi, olay yerindeki ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bugün 112 Acil Çağrı Merkezine iletilen ihbara göre; Kocaeli ili Gebze ilçesi Pelitli mevkiinde bulunan bir fabrikada sanayi tüpünün patladığı bilgisi alınır alınmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda bölgeye güvenlik güçleri, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirilmiştir.
Bölgeden alınan ilk bilgilere göre 2 vatandaşımızın patlama anında vefat ettiği, 6 kişinin de yaralı olarak çevredeki hastanelere sevk edildiği anlaşılmıştır.
Olay bütün yönleriyle incelenmekte olup, vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.