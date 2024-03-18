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18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü! Büyük destan 109 yaşında

18 Mart Türk milletinin varoluş savaşı verdiği ve canı pahasına topraklarını savunacağını tüm dünyaya gösterdiği Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümü dolayısıyla başta Çanakkale olmak üzere yurdun her yerinde anma programları düzenlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anma programına katılmak üzere bugün Çanakkale'de olacak. Program saat 13:00'da Şehitler Abidesi'ne Başkan Erdoğan'ın çelenk koymasıyla başlayacak.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 07:28 Güncelleme 18 Mart 2024, 07:41
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü! Büyük destan 109 yaşında

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Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı İmparatorluğu, Çanakkale cephesinde eşsiz bir destan yazdı.

Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915'te Çanakkale Boğazı'ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti. 325 gün süren Çanakkale Savaşları 9 Ocak 1916'da Türk Ordusu'nun zaferiyle sona erdi. Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen Deniz Zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir mihenk taşı görevi gördü. Türk milletinin, vatanını hiçbir şart altında düşmana çiğnetmeyeceğini ve Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağını tarihe kanıyla not düştüğü bir zafer oldu. Dünya'yı kana ve göz yaşına bulayan emperyalist devletler, dünyanın en güçlü donanmalarıyla Çanakkale Boğazı'na saldırdılar. Kolayca geçebileceklerini ve İstanbul başta olmak üzere Türk'ün son kalesi Anadolu'yı işgal edebileceklerini düşündüler. Karşılarında, vatan ve milletin için can vermeyi cana minnet sayan, şehadete susamış kahraman bir ordu buldular. 18 Mart 1915, sıradan bir tarih değil, bir milletin bağımsızlığını çiğnetmemek için topyekün ölüme koşmasının zafer nişanesidir.


1. Dünya savaşının en kritik alanlarından biri Çanakkale cephesiydi. İşgal kuvvetleri, Çanakkale'yi geçip İstanbul'a ulaşmayı düşünüyordu. Boğaz'a ilk taarruz 19 Şubat 1915'te gerçekleşti. İngiliz ve Fransız savaş gemilerinden oluşan filo, boğaz girişindeki tabyaları bombaladı. Türk Ordusu, yoğun ateşe rağmen, bölgeyi uzun bir süre korudu. Nusret mayın gemisi 7-8 Mart gecesi Erenköy koyunda kıyıya paralel olarak 26 mayın yerleştirdi. Bu mayın hattı savaşın seyrini değiştirdi. 18 Mart günü zafere giden yolu da açmış oldu.


Seyit Onbaşı Çanakkale'de mücadele eden kahramanlar adına sembolleşmiş bir şahsiyet oldu. Seyit Onbaşı, Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi. İngiliz savaş gemilerinin açtığı ateş sonucu tabyaları ağır hasar görmüştü. Tabyasındaki toplardan sadece biri kullanılabilir haldeydi. Fakat o topun da vinci kırıktı. Seyit Onbaşı tam o anda bir milletin kaderini omuzladı. 215 kiloluk top mermisini sırtladı ve topun ağzına yerleştirdi. Ardından Ocean'ın üzerine ateşledi. Ateşlenen top, İngiliz zırhlısının dümen aksamına isabet etti. Kontrolden çıkan Ocean, Nusrat Mayın Gemisi'nin döşediği mayınlardan birine çarptı ve ardından suya gömüldü. Zaferin yıl dönümüne ilişkin konuşan tarihçiler, cephede elde edilen başarının önemine değindi.

"BUGÜN BURADA OLMAZDIK"
Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan, "Türk ordusu İngilizlerin tabiriyle bir savaş makinesine dönüyor ve düşmanın korkulu rüyası haline geliyor. Çanakkale, Türk milletine bu mücadele ruhunu ve azmini verdi. Çanakkale bizim için çok önemlidir. Türkiye'nin yeniden mücadele ruhuna kavuşmasıdır. Yeniden büyük devletlerle başa baş mücadele edeceğini ve kazanabileceğini göstermiştir. Bu inanç Milli Mücadele'de yeniden ayağa kalkmamıza zemin hazırlamıştır. Bizlerin Çanakkale'de savaşanlara büyük bir borcu vardır. Bize yeniden bağımsızlığımızı ve istiklalimizi kazandırdılar. O büyük fedakarlığı yapmasalardı. Bugün burada olmazdık." dedi.

"EN ÖNEMLİ ZAFERLERDEN BİRİSİ"
Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Alkan, "Çanakkale, Millî mücadeleyi verecek olan kurtarıcı kadronun ortaya çıktığı, İngilizlerin, Rusların müttefik olmaya layık görmedikleri bir devletin ordusunun aslanlar gibi savaştığı, mücadele örneği sergilediği ve kazandığı bir savaştır. Çanakkale, hem deniz hem de kara savaşları olarak kazanılan en büyük zaferlerdendir. Osmanlı Devleti, eğer Çanakkale Savaşı'nı kaybetseydi İstanbul da düşecekti. İstanbul düşerse cihan harbinin akışı bambaşka olacaktı. Çanakkale, Cihan Harbi'nin 4 yıl sürmesini sağlayan askeri bir zaferdir. Çanakkale, dünya savaşlar tarihinin en önemli zaferlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü dolayısıyla başta Çanakkale olmak üzere yurdun her yerinde anma programları düzenlendi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümüne katılmak üzere bugün Çanakkale'de olacak. Program saat 13:00'da Şehitler Abidesi'ne Başkan Erdoğan'ın çelenk koymasıyla başlayacak. Etkinlikler, bu yıl 'Şan, Şeref, Tarih Bizim, Bizim Çanakkale' temasıyla gerçekleştirilecek.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü dolayısıyla 18 Mart'ta yapılacak törenler için son hazırlıklar tamamlandı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Etkinlikler kapsamında Deniz Kuvvetleri yüzer unsurları ile Çanakkale Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirecek. SOLOTÜRK ise gösteri uçuşu yapacak. Törende ayrıca "Çanakkale-Ankara 27. Zafer Koşusu" kapsamında her şehrin atletlerinin kendi il sınırında taşıyacağı emanetler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Tarihi Alan'da bütün hazırlıkların tamamlandığını, zafer kutlamalarına hazır olduklarını söyledi. Her yıl olduğu gibi memleketin her bir köşesinden, bu milletin evlatlarının koşarak Çanakkale'ye atalarını anmaya geleceğini ifade eden Kaşdemir, "Çanakkale Tarihi Alanı tam bir açık hava müzesi olmuş durumda. O büyük kahramanlığa yaraşır hale gelmiş durumda. Tabii ki biz hala Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu müstesna toprakları göz bebeğimiz gibi koruyup kollayacağız. Çünkü Çanakkale ruhunun doğduğu bu müstesna topraklar, bizlere emanet ve biz bu emaneti, Çanakkale ruhunun doğduğu bu toprakları gelecek kuşaklara aktaracağız" diye konuştu.

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