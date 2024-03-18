18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümü! Büyük destan 109 yaşında

"BUGÜN BURADA OLMAZDIK"

Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Satan, "Türk ordusu İngilizlerin tabiriyle bir savaş makinesine dönüyor ve düşmanın korkulu rüyası haline geliyor. Çanakkale, Türk milletine bu mücadele ruhunu ve azmini verdi. Çanakkale bizim için çok önemlidir. Türkiye'nin yeniden mücadele ruhuna kavuşmasıdır. Yeniden büyük devletlerle başa baş mücadele edeceğini ve kazanabileceğini göstermiştir. Bu inanç Milli Mücadele'de yeniden ayağa kalkmamıza zemin hazırlamıştır. Bizlerin Çanakkale'de savaşanlara büyük bir borcu vardır. Bize yeniden bağımsızlığımızı ve istiklalimizi kazandırdılar. O büyük fedakarlığı yapmasalardı. Bugün burada olmazdık." dedi.

"EN ÖNEMLİ ZAFERLERDEN BİRİSİ"

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Alkan, "Çanakkale, Millî mücadeleyi verecek olan kurtarıcı kadronun ortaya çıktığı, İngilizlerin, Rusların müttefik olmaya layık görmedikleri bir devletin ordusunun aslanlar gibi savaştığı, mücadele örneği sergilediği ve kazandığı bir savaştır. Çanakkale, hem deniz hem de kara savaşları olarak kazanılan en büyük zaferlerdendir. Osmanlı Devleti, eğer Çanakkale Savaşı'nı kaybetseydi İstanbul da düşecekti. İstanbul düşerse cihan harbinin akışı bambaşka olacaktı. Çanakkale, Cihan Harbi'nin 4 yıl sürmesini sağlayan askeri bir zaferdir. Çanakkale, dünya savaşlar tarihinin en önemli zaferlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıl Dönümü dolayısıyla başta Çanakkale olmak üzere yurdun her yerinde anma programları düzenlendi.