Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Bir tramvay hattı daha tamamlandı! Ulaşım 15 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmit ile Kocaeli Şehir Hastanesini birbirine bağlayacak olan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmit ile Kocaeli Şehir Hastanesini birbirine bağlayacak olan Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'na ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
ŞEHİR HASTANESİNE ULAŞIM 15 DAKİKAYA DÜŞECEK
Bakan Uraloğlu, Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında "Bu projeyle Kocaeli Şehir Hastanesine ulaşım 15 dakikaya düşecek. 5 istasyonu olacak hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak kapasitede." ifadesini kullandı.
"KISA SÜREDE TAMAMLADIK"
Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi istasyonlarından oluşan 3,1 kilometrelik hattın yapımını 1,5 yıldan kısa sürede tamamladıklarına işaret eden Uraloğlu, "Şehir Hastanesi Tramvay Hattı ile İzmitli vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtaracağız. Hattımız, Otogar istasyonundan Plajyolu tramvay hattına da entegre olacak." bilgisini verdi.
"TÜRKİYE'DE 416 KİLOMETRE KENT İÇİ RAYLI SİSTEM PROJESİNİ TAMAMLADIK"
Proje kapsamında 12,4 kilometre ray imalatı yapıldığını, 5 istasyonun da betonarme, mimari imalatlarını tamamladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Toplamda 40 bin 819 metreküp beton, 5 bin 975 ton demir imalatı gerçekleştirdik. Ayrıca 8 bin 500 metreküp taş duvar, 3 bin 980 metrekare taş pere ve 2 bin 400 metre fore kazık imalatı da tamamladık. Projemizin elektromekanik ve sinyal imalatlarını da yaptık. Göründüğünden çok daha büyük bir projeyi kısa sürede hizmete açıyoruz. Çünkü 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yolları sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler katettiğimiz gibi kent içi raylı ulaşım sistemlerinde başta büyükşehirlerimiz olmak üzere ülkemiz genelinde büyük ilerlemeler sağladık. Hiçbir projeyi küçük görmedik. Hiçbir projede gecikmeye izin vermedik. Bakanlık olarak Türkiye genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesini tamamladık. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarını sürdürüyoruz."
"RAYLI SİSTEM AĞININ GELİŞMESİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"
Bakan Uraloğlu, özellikle büyükşehirlerde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin metro ve tramvay gibi raylı sistemler olduğunu, raylı sistem ağının gelişmesine büyük önem verdiklerini belirtti. Uraloğlu, "Özellikle büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlarımızın trafik nedeniyle yaşamının kabusa dönüşmemesi için önemli kent içi raylı sistem projelerini Bakanlık olarak biz yapıyoruz. Şehir, belediye ayrımı yapmadan vatandaşlarımız için hizmette dur durak demiyoruz." ifadesini kullandı.
"MESAFELERİ KISALTIYOR, ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYORUZ"
Konu ile alakalı olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "İzmit ile Kocaeli Şehir Hastanesi'ni birbirine bağlıyoruz. Mesafeleri kısaltıyor, ulaşım altyapısını güçlendiriyoruz. 17 Mart'ta Kocaeli'nin hizmetinde…"