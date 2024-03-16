Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Bir tramvay hattı daha tamamlandı! Ulaşım 15 dakikaya düşecek





"TÜRKİYE'DE 416 KİLOMETRE KENT İÇİ RAYLI SİSTEM PROJESİNİ TAMAMLADIK"

Proje kapsamında 12,4 kilometre ray imalatı yapıldığını, 5 istasyonun da betonarme, mimari imalatlarını tamamladıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Toplamda 40 bin 819 metreküp beton, 5 bin 975 ton demir imalatı gerçekleştirdik. Ayrıca 8 bin 500 metreküp taş duvar, 3 bin 980 metrekare taş pere ve 2 bin 400 metre fore kazık imalatı da tamamladık. Projemizin elektromekanik ve sinyal imalatlarını da yaptık. Göründüğünden çok daha büyük bir projeyi kısa sürede hizmete açıyoruz. Çünkü 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yolları sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler katettiğimiz gibi kent içi raylı ulaşım sistemlerinde başta büyükşehirlerimiz olmak üzere ülkemiz genelinde büyük ilerlemeler sağladık. Hiçbir projeyi küçük görmedik. Hiçbir projede gecikmeye izin vermedik. Bakanlık olarak Türkiye genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesini tamamladık. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarını sürdürüyoruz."