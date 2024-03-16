SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

MHP'nin Büyük Kurultayı yarın yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisi, 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nı yarın Ankara'da yapacak. Kurultay, "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla gerçekleştirecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Mart 2024, 13:55 Güncelleme 16 Mart 2024, 14:03
MHP’nin Büyük Kurultayı yarın yapılacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Milliyetçi Hareket Partisi, yarın 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nı, "Ülkeye Sevda Ülküye Yemin", "Ülkümüz Ömür Boyu Candan Öte", "Ülke İçin Var Olduk Bir Ülküye Yar Olduk" temalarıyla gerçekleştirecek.

MHP'nin büyük kurultayında genel başkan ile 75 üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu seçilecek.Bunun yanı sıra 9 kişinin yer aldığı Merkez Disiplin Kurulu belirlenecek. Ayrıca 25 yedek MYK ve 5 yedek MDK üyesi belli olacak. Kurultayın ardından 15 kişilik Başkanlık Divanı da oluşturulacak.

İlçe kongrelerini 27 Eylül'de, il kongrelerini ise 18 Kasım'da tamamlayan MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli, 29 Şubat'ta MYK ve MDK'yı son kez topladı. Bahçeli, bugüne kadarki çalışmalarından dolayı kurmaylarına teşekkür etti.

MHP'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kirli parayı taşıyan Fatih Keleş’in Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağları’nda arsa aldığı ortaya çıktı
Bülent Cihantimur’un fenomen kartelindeki rolü ne? Neden dernekten ihraç edildi? New York’ta çekilen fotoğraf kasıtlı mı servis edildi? İşte tüm detaylar...
İstanbul’da anketler ne diyor? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe açıkladı
Dilan Polat ve Engin Polat’a şok üstüne şok! Soruşturma tamamlandı! Saldırının ardından ’Daltonlar Çetesi’ çıktı
Fatih Keleş ifadesinde itiraf etti! CHP’deki karanlık parada oklar Ekrem İmamoğlu’nu gösteriyor! Kilit isim Turan Taşkın Özer savcılığa çağrıldı
Memura-emekliye enflasyon zammı: Artış için ipucu geldi! Kime nasıl yansıyacak? SSK’lının artışı % 22.68’i aşacak
PKK elebaşı Murat Karayılan’dan CHP’ye kayyumların kaldırılmasında ön ayak olun talimatı! ’Kent uzlaşısı’ yorumu: İyi bir sonuç alacaklar
Kendisini rahatsız eden adamı evire çevire döven kadın konuştu: Osmanlı tokadını yapıştırdım
Vadedip ’hatırlamayan’ İmamoğlu köşeye sıkıştı! ’Büyükelçiyle balık zirvesi’ni soran genci azarladı: ’Mağdurum’ dedi İstanbulluyla alay etti
Spor yazarları Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiyi değerlendirdi! Zirvede dengeler değişebilir
AK Parti Yeniden Büyük İstanbul Mitingi’nin tarihi belli oldu: Başkan Erdoğan’ın katılımıyla Atatürk Havalimanı’nda
Paradan kuleci Ekrem İmamoğlu’nun fondaşını seçim korkusu sardı: Çabuk bitirin talimatı verdi
Her şeyi unutan Ekrem İmamoğlu’na özel reçete! Türk siyasi tarihinine adını kazıyacak
Yarı zamanlı iş, ayda en az 18.426 TL! Anneler nasıl yararlanıyor?
CHP’yi karıştıran ’basiretsizler’ krizi! Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i yerden yere vurdu | TAKVİM günler öncesinden yazmıştı
SON DAKİKA