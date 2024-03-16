HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar geliyor | 17 Mart 2024 hava durumu

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş çevreleri ile Orta ve Doğu Torosların yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, iç ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin hafif yağmur, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 11°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer yağmurlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 15°C
Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
SAMSUN °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 13°C
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Van dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu