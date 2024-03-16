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HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar geliyor | 17 Mart 2024 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Kastamonu, Sinop, Antalya ve Kahramanmaraş başta olmak üzere Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgeleri için yağış uyarısı yapıldı. Öte yandan Perşembe gününe dikkat çeken Meteroloji, İç Anadolu’da kar beklenildiğini bildirdi. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu...

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Giriş Tarihi 17 Mart 2024, 07:07 Güncelleme 17 Mart 2024, 07:24
HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji gün vererek uyardı! Kar geliyor | 17 Mart 2024 hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç), Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kastamonu ve Sinop çevreleri, Kahramanmaraş, Antalya'nın iç ve batı kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesinin, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!
Öte yandan Meteoroloji, İç Anadolu bölgesine kar yağışı için de gün verdi. MGM'den yayınlanan 5 günlük haritalı hava durumu tahminlerine göre İç Anadolu Bölgesi'nde Perşembe günü kar yağışı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın iç ve batı kesimleri, Isparta, Burdur ve Kahramanmaraş çevreleri ile Orta ve Doğu Torosların yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, iç ve batı kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 20°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin hafif yağmur, yükseklerinin yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 11°C

Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yer yer yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yer yer yağmurlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 13°C

Çok bulutlu ve hafif yağmurlu

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Van dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde öğle saatlerinde yer yer toz taşınımı beklenmektedir.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

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