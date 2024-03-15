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Spilkent'te binlerce kişi ev sahibi olacak!

Manisa'nın konut sıkıntısının giderilmesi için adımlar atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Spilkent Toplu Konut Projesini hayata geçirdi. Projenin Defne ve Ardıç etaplarının temel atma töreni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve protokol üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 16:16 Güncelleme 15 Mart 2024, 16:16
Spilkent’te binlerce kişi ev sahibi olacak!

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'Manisa için tarihi bir gün'

Temel atma töreninde konuşan Başkan Cengiz Ergün, "Bugün, Manisamız için tarihi bir günün heyecanını yaşıyoruz. Manisa, ülkemizin hızla büyüyen şehirleri arasında. Bu büyümeyle birlikte konut ihtiyacı da artıyor. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, bu ihtiyacı karşılamak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bugün temelini atacağımız proje, bu gayretimizin en somut örneklerinden biri. Bu projeyle binlerce vatandaşımıza modern ve konforlu konutlar sunacağız. Bunun heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Manisa'mızda 35 yıldır yapılamayan imar planlarını yaparak, şehrimizin önündeki önemli bir engeli kaldırdık. Yaptığımız imar planları, yeni konut alanlarının açılmasına, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlanmasına, alt ve üst yapı projelerinin hayata geçmesine imkan sağladı" ifadelerini kullandı.

"15 bin konutluk yaşam alanı"

Başkan Cengiz Ergün, Manisa'nın yeni konut ihtiyacının olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "Manisa'mızda toplu konut hamlemizi Spilkent projemizle başlattık. 60 aylık uygun ödeme planıyla sunulacak evler, 36 ayda sahiplerine teslim edilecek. Şehzadeler ilçemizin Turgut Özal Mahallesi'nde 177 Hektarlık bir alanda planladığımız Spilkent projemizle Manisa'mızda 15 bin konutluk yaşam alanı oluşturmayı hedefliyoruz.

29 Şubat tarihi itibariyle Belediye şirketimiz olan Manisa Toplu Konut Yatırım A.Ş. ile sürdürdüğümüz Defne ve Ardıç etapları için başlattığımız talep toplama işlemlerimiz, Fatih Sergi Salonu'nda kurduğumuz tanıtım ofisi ve hemşerilerimizin başvurabilmeleri için açtığımız manisatoplukonut.com internet sitemiz üzerinden devam ediyor. Büyük ilgi gören talep toplama işlemleri 22 Mart'a kadar devam edecek"

Şehri elbirliğiyle daha güzel hale getireceklerini söyleyen Başkan Ergün, bir kısım projelerde de özel sektör ve Belediye şirketi ortaklığındaki bir modelle toplu konutları üretmeye devam edeceklerini vurguladı.

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