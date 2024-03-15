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Son dakika: İzmir'de bir fabrikada yangın! Ekipler bölgede

Son dakika haberleri... İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki bulunan bir lojistik firmasının soğuk hava deposundan alevler yükseldi. Ekipler olay yerine sevk edildi. Depoda yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki iş yerleri tahliye edildi.

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Giriş Tarihi 15 Mart 2024, 12:03 Güncelleme 15 Mart 2024, 12:39
Son dakika: İzmir’de bir fabrikada yangın! Ekipler bölgede

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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İzmir'de fabrika yangını!

Sütçüler Mahallesi'nde boya yapımında kullanılan kimyasal malzemelerin bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler hızla büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Depoda yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki iş yerleri tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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