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FETÖ'nün dev istihbarat arşivi ile ilgili yeni gelişme! Garson" tek tek itiraf etmişti! İkinci dalga geldi

FETÖ'nün 320 bin kişilik gizli örgüt ağı deşifre olmuş, örgütün mahrem yapılanmasının sekretaryasında bulunan “Garson” kod adlı gizli tanığa ait SD kartın şifreleri MİT tarafından kırılmıştı. Yapılan geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen çok sayıda aktif emniyet mensubu açığa alınmıştı. İncelemelerde neredeyse sona yaklaşılırken, Garson'dan çıkan veriler doğrultusunda kripto isimlerin yer aldığı yeni bir liste daha tespit edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 07:00 Güncelleme 13 Mart 2024, 07:24
FETÖ’nün dev istihbarat arşivi ile ilgili yeni gelişme! Garson tek tek itiraf etmişti! İkinci dalga geldi

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KOM Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 6 yılda şifresini kırdığı 'Garson' kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen hard diskin içindeki 57 bin belgenin detaylı incelemesinde sona doğru yaklaştı.

FETÖ'den herhangi bir işlem görmemiş yaklaşık 3 bin kripto emniyet personelinin daha deşifre olmasının ardından 2023 Aralık ayında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen komiser ve polis memurlarının aralarında bulunduğu 445 aktif emniyet mensubu açığa alınarak idari soruşturma başlatılmıştı.

YENİ BİR LİSTE DAHA ORTAYA ÇIKTI
Emniyet Genel Müdürlüğü, Garson'dan çıkan veriler doğrultusunda kripto isimlerin yer aldığı yeni bir listeyi daha kritik birimlere gönderdi.

Özel Harekât Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı birimlerinde görev alıp listede bulunan personel görevlerinden uzaklaştırılarak pasif görevlere çekildi. Bu personel hakkında değerlendirme yapılarak soruşturma açılabileceği öğrenildi.

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