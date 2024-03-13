FETÖ'nün dev istihbarat arşivi ile ilgili yeni gelişme! Garson" tek tek itiraf etmişti! İkinci dalga geldi

FETÖ'den herhangi bir işlem görmemiş yaklaşık 3 bin kripto emniyet personelinin daha deşifre olmasının ardından 2023 Aralık ayında FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen komiser ve polis memurlarının aralarında bulunduğu 445 aktif emniyet mensubu açığa alınarak idari soruşturma başlatılmıştı.