Son dakika: CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan yeni skandal! Beykoz Çubuklu Siloları'nın "açılışı" sahte çıktı

Pazar gününden sonra bölgeye giden vatandaşlar ise durumun Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açılıştan farklı olduğunu gördü.

AÇILIŞIN GERÇEK OLMADIĞINI GÖREN VATANDAŞLAR ŞOKE OLDU

Ekrem İmamoğlu'nun pazar günü açılışını yaptığı Beykoz Çubuklu Siloları'nı ziyarete gelen vatandaşlar, açılışın gerçek olmadığını öğrenince şok oldu.

Bölgeye gelen vatandaşlar, "Açılışı yapıldı, öyle geldik. Ama seçim öncesi bir göstermelik olmuş herhalde. Bitmeden birtakım şeyler açmışlar. Öyle şey olur mu? Açılmış gibi gösterdiler." ifadelerini kullandı.

"AÇILIŞ YAPTILAR SONRA KAPANIŞ YAPTILAR"

Beykoz Çubuklu Siloları'nın önünde bekleyen görevli, "Burada hiçbir şey yok. Sadece öyle bir açılış yaptılar." dedi. Bunun üzerine bir kadın vatandaş ise "Dün gezenler yalan dolan. Açılış yaptılar sonra kapanış yaptılar." dedi.