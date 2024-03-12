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Son dakika: CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan yeni skandal! Beykoz Çubuklu Siloları'nın "açılışı" sahte çıktı

Göreve geldiği günden bu yana ya eski projelere çöken ya da yalandan yapılan açılışların başrolü olan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan yeni bir skandal geldi. İmamoğlu’nun geçtiğimiz Pazar günü yaptığı Beykoz Çubuklu Siloları'nı görmeye gelen vatandaşlar, hala inşaat halinde olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 15:30 Güncelleme 12 Mart 2024, 15:40
Son dakika: CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan yeni skandal! Beykoz Çubuklu Siloları’nın açılışı sahte çıktı

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İstanbul'u yöneten CHP'li Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapmadığı projeleri yapılmış gibi göstermeye devam ediyor.

İmamoğlu, pazar günü Beykoz'da Çubuklu Siloları ve Beykoz On Çeşmeler Meydanı'nı hizmete açtı.

Açılışın ardından Beykoz Çubuklu Siloları'nı da gezen Ekrem İmamoğlu, burada kısa bir de konuşma gerçekleştirdi.

Pazar gününden sonra bölgeye giden vatandaşlar ise durumun Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açılıştan farklı olduğunu gördü.

AÇILIŞIN GERÇEK OLMADIĞINI GÖREN VATANDAŞLAR ŞOKE OLDU
Ekrem İmamoğlu'nun pazar günü açılışını yaptığı Beykoz Çubuklu Siloları'nı ziyarete gelen vatandaşlar, açılışın gerçek olmadığını öğrenince şok oldu.

Bölgeye gelen vatandaşlar, "Açılışı yapıldı, öyle geldik. Ama seçim öncesi bir göstermelik olmuş herhalde. Bitmeden birtakım şeyler açmışlar. Öyle şey olur mu? Açılmış gibi gösterdiler." ifadelerini kullandı.

"AÇILIŞ YAPTILAR SONRA KAPANIŞ YAPTILAR"
Beykoz Çubuklu Siloları'nın önünde bekleyen görevli, "Burada hiçbir şey yok. Sadece öyle bir açılış yaptılar." dedi. Bunun üzerine bir kadın vatandaş ise "Dün gezenler yalan dolan. Açılış yaptılar sonra kapanış yaptılar." dedi.

ÇÖP REZALETİ
Beykoz'da açılış yaptık diye gövde gösterisi yapan İmamoğlu'nun bu fiyaskosundan geriye çöp yığınlarının kaldığı görüldü. Etrafın da hala inşaat halinde ve çimenlerin üstünde kepçelerin durduğu görüldü.

SKANDAL ORTAYA ÇIKINCA ÖRTBAS ÇABASI
Beykoz Siloları'nın açılmadığı ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen CHP'li İBB skandalı örtbas etme çabası içerisine girişti. Bölgeye giden CHP'li İBB'deki bazı görevliler siloların açıldığı ile ilgili bir video çekerken; dün yaşanan skandalı gizlemek için paylaşıma "İBB Çubuklu Siloları pazartesi günleri hariç halkımızın ziyaretine açık." şeklinde not düştü.

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