CHP’li Nilüfer Belediyesi borca battı! Fatura işçiye kesildi

Son olarak CHP'li Nilüfer Belediyesi daha önce görülmemiş bir skandala imza attı.

Henüz adayların belirlenmediği günlerde CHP'li Erdem'in seçim şovu olarak değerlendirilen araç alımı işi, aradan geçen 3 ayın ardından tam bir skandala dönüştü.



ÖDEME ALAMAYAN FİRMA İŞLEM BAŞLATI

İlgili firma ile araç başı yaklaşık 750 Bin TL karşılığı anlaşan CHP'li Başkan Turgay Erdem'in firmaya taahhüt ettiği ödemeleri yapmadığı ortaya çıktı.

Kısa vadeli ödeme karşılığında Nilüfer Belediyesine araç başı belirli bir miktar indirim yaparak araç satan firma, aradan geçen 3 aya rağmen taahhüt edilen ödemelerini alamayınca yasal işlem başlattı.