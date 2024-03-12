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CHP'li Nilüfer Belediyesi borca battı! Fatura işçiye kesildi

CHP'li belediyeler, vatandaşın parasını boşa harcamaya devam ediyor. Son olarak CHP'li Bursa belediyesinde skandal bir olay yaşandı. Araç filosunu yenileyen ve 65 adet sıfır model elektrikli araç alan Nilüfer Belediye Başkanı CHP’li Turgay Erdem, araçların borcunu ödeyemedi. Firma, işlem başlatarak araçları bağlatırken, belediye hesaplarına bloke koydurdu. Belediyenin sebep olduğu krizin faturasını ise işçiler ödedi.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 08:38 Güncelleme 12 Mart 2024, 08:50
CHP’li Nilüfer Belediyesi borca battı! Fatura işçiye kesildi

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CHP'li belediyelerin israf politikası bitmek bilmiyor.

Son olarak CHP'li Nilüfer Belediyesi daha önce görülmemiş bir skandala imza attı.

CHP'li Belediye Başkanı Turgay ErdemCHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem

Belediyeye ait yerleri satışa çıkarıp araç filosunu yenilemek isteyen CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem, vatandaşın parasını adeta havaya saçtı.

BELEDİYE ÖNÜNDE ŞOVA KALKIŞMIŞTI
Belediye'ye bağlı NİLBEL şirketi üzerinde 65 adet Sıfır model elektrikli araç alımı gerçekleştiren Erdem, teslim edilen araçları Belediye binası önünde sergileyerek adeta şov yapmıştı.

Henüz adayların belirlenmediği günlerde CHP'li Erdem'in seçim şovu olarak değerlendirilen araç alımı işi, aradan geçen 3 ayın ardından tam bir skandala dönüştü.

ÖDEME ALAMAYAN FİRMA İŞLEM BAŞLATI
İlgili firma ile araç başı yaklaşık 750 Bin TL karşılığı anlaşan CHP'li Başkan Turgay Erdem'in firmaya taahhüt ettiği ödemeleri yapmadığı ortaya çıktı.

Kısa vadeli ödeme karşılığında Nilüfer Belediyesine araç başı belirli bir miktar indirim yaparak araç satan firma, aradan geçen 3 aya rağmen taahhüt edilen ödemelerini alamayınca yasal işlem başlattı.



HESAPLARA BLOKE KONDU ARAÇLAR İSE BAĞLANDI
Harekete geçen firma avukatları, Nilüfer Belediyesine satılan ancak bir türlü ödemeleri alınamayan araçları tek tek bağlatmaya başlattı. Buna karşılık ise birçok aracın Nilüfer Belediyesine ait otoparklara çekilerek bağlanmasının önüne geçilmeye çalışıldığı ileri sürülürken, firma, araçların satın alındığı Belediye şirketi NİLBEL'in banka hesaplarına da bloke koydurdu.



HESABI İŞÇİ ÖDEDİ
Sabah'ta yer alan habere göre; CHP'li Belediye Başkanı Turgay Erdem'in sıfır alınan 65 araçla yapmaya çalıştığı seçim şovu, Belediye işçilerine eziyet olarak döndü. Hesaplarına bloke konulan NİLBEL şirketine bağlı Belediye çalışanları maşlarını alamadı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Turgay Erdem, araçların ödemeleriyle ilgili bir plan yaptıklarını ancak Belediyeye ait satışa çıkarılan yerlerden, bekledikleri miktarda gelir elde edemediklerini söyledi.

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