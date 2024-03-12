Başkan Erdoğan’dan büyükelçilerle iftar programında önemli açıklamalar

Bir miktar un, bir ekmek alabilmek için sıra bekleyen sivilleri katledenlerin bize söyleyecek sözü olamaz. İsrail katil ve faşist olduğu gerçeğini artık gizleyemez. Kimseyi dinelmeyen İsrail savaş suçlarını pervasızca sürdürüyor. İsrail 1 asırdır şımartılmanın faturasını sadece Filistin halkına ödetmiyor.

Bu fatura uluslararası kurumlara da ödetiliyor. Netanyahu ve suç ortaklarına bu gücü veren, İsrail'e destek verenlerin ikircikli politikalarıdır. Gazze'ye yönelik saldırılara devam ederken mevcut yardımın yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz.

Türkiye olarak şimdiye kadar 40 bin tondan fazla insani yardım malzemesini Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırdık. Ramazan ayı boyunca resmi kurumlarımızca yardımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.

Gazze'deki katliamların devam etmemesi ve bölgenin ihyası için sorumluluk yüklenmeye hazırız. Hepimizin katledilen Filistinli çocuklara borcu vardır. Bu borç da ancak bağımsız Filistin devletinin tesis edilmesiyle ödenir.