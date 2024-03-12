Başkan Erdoğan’dan büyükelçilerle iftar programında önemli açıklamalar

ABD'YE TERÖR TEPKİSİ
Müttefiklerimiz başta, dost ülkelerden en azından DEAŞ bahanesiyle terör örgütüne desteği keserek Türkiye ile dayanışma sergilemelerini bekliyoruz.
"TERÖRİSTAN KURULMASINA HİÇBİR ŞART ALTINDA KABUL ETMEYECEĞİZ"
Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi yürütüyoruz. Güney sınırlarımızda teröristan kurulmasına hiçbir şart altında kabul etmeyeceğiz. Müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz.
Kosova'daki NATO gücünün komutasını biz yönetiyoruz. NATO güvenliğimizin temel taşlarından birisidir. Son toplantımızda iş birliğimiz geliştirmeyi kararlaştırdık. AB üyeliği de stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Antalya Diplomasi Formunu 4 bin 700 katılımcıyla başarıyla düzenledik. Her 15 Mart'ı İslamofobi ile mücadele günü olarak idrak ediyoruz. Kutsal kitabımızın yakılmasına fikir hürriyeti diyerek savunulmasını kabul edemeyiz. Bu eylemlere fırsat verilmemesini bekliyoruz. Sizlerle son iftarımızda Türkiye 14-28 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin arifesinde bulunuyorduk. Yaşadığımız asrın felaketine rağmen Mayıs seçimlerini yüzde 90'ları bulan katılım oranıyla demokrasi şöleni havasında gerçekleştirdik. Bugünkü iftar programımızı da seçim döneminde yapıyoruz. Amacımız 28. Sandık zaferimize imza atmaktır.