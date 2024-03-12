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Başkan Erdoğan'dan büyükelçilerle iftar programında önemli açıklamalar

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Katile katil zalime zalim demeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, "İsrail'in zulmüne susmayacağız. Hakkı ve hakikati haykırmaya devam edeceğiz. İsrailli yöneticiler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de susuzluktan ve açlıktan ölen bebeklerin hesabını versin." dedi. Gazze'nin dünyanın en büyük kadın ve çocuk mezarlığına dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, "İsrail yönetimi ne yaparsa yapsın katil olduğu gerçeğini gizleyemez." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretinin ardından Putin'in de Türkiye'ye geleceğini ifade ederek tarihi duyurdu.

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 20:15 Güncelleme 12 Mart 2024, 21:36
Başkan Erdoğan’dan büyükelçilerle iftar programında önemli açıklamalar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Katile katil zalime zalim demeye devam edeceklerini belirten Erdoğan, "İsrailli yöneticiler bize saldırarak soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de susuzluktan ve açlıktan ölen bebeklerin hesabını versin." dedi.


Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri ülkem adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. İftar soframızı paylaştığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Barış ayı olan Ramazan'ı Gazze başta olmak üzere yakın çevremizde yaşanan olaylar nedeniyle buruk karşıladık.

Gazze ve işgal edilmiş topraklarında 5 aydır süren İsrail saldırılarında 32 bin kardeşimiz şehit oldu. 73 bin Filistinli de yaralandı. İsrail 7 Ekim öncesinde uyguladığı ambargoyla Gazze'yi zaten açık hava hapishanesi haline getirmişti.

Biz böyle konuştuğumuzda Netanyahu rahatsız oluyor. Tayyip Erdoğan'ı hakkı ve hakikati haykırmasına engel olamadılar. Katile katil zalime zalim demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yetkililer bize saldırmak yerine Gazze'de açlıktan susuzluktan ölen çocukların hesabını versinler.

Bir miktar un, bir ekmek alabilmek için sıra bekleyen sivilleri katledenlerin bize söyleyecek sözü olamaz. İsrail katil ve faşist olduğu gerçeğini artık gizleyemez. Kimseyi dinelmeyen İsrail savaş suçlarını pervasızca sürdürüyor. İsrail 1 asırdır şımartılmanın faturasını sadece Filistin halkına ödetmiyor.

Bu fatura uluslararası kurumlara da ödetiliyor. Netanyahu ve suç ortaklarına bu gücü veren, İsrail'e destek verenlerin ikircikli politikalarıdır. Gazze'ye yönelik saldırılara devam ederken mevcut yardımın yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz.

Türkiye olarak şimdiye kadar 40 bin tondan fazla insani yardım malzemesini Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırdık. Ramazan ayı boyunca resmi kurumlarımızca yardımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.

Gazze'deki katliamların devam etmemesi ve bölgenin ihyası için sorumluluk yüklenmeye hazırız. Hepimizin katledilen Filistinli çocuklara borcu vardır. Bu borç da ancak bağımsız Filistin devletinin tesis edilmesiyle ödenir.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Barışın sağlanmasına yönelik her türlü çabalayı sergiledik. Rusya'nın içinde olmadığı bir barış sürecinin işlevsel olmayacağını belirttik. Karadeniz'de komşumuz olan her iki ülkeyle de diyaloğumuzu sürdürüyoruz. Geçtiğimiz hafta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i ağırladık.

Seçimler sonrasında da Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'i ağırlayacağız. Tahıl ticaretinin güvenli şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla çalışıyoruz. Savaşın kazananı barışın kaybedeni olmayacağı düsturuyla Rusya-Ukrayna arasında barışın tesisi için gayretlerimizi sürdürüyoruz.

ABD'YE TERÖR TEPKİSİ

Müttefiklerimiz başta, dost ülkelerden en azından DEAŞ bahanesiyle terör örgütüne desteği keserek Türkiye ile dayanışma sergilemelerini bekliyoruz.

"TERÖRİSTAN KURULMASINA HİÇBİR ŞART ALTINDA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Terörün her türlüsüne karşı mücadelemizi yürütüyoruz. Güney sınırlarımızda teröristan kurulmasına hiçbir şart altında kabul etmeyeceğiz. Müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz.

Kosova'daki NATO gücünün komutasını biz yönetiyoruz. NATO güvenliğimizin temel taşlarından birisidir. Son toplantımızda iş birliğimiz geliştirmeyi kararlaştırdık. AB üyeliği de stratejik hedefimiz olmaya devam ediyor. Antalya Diplomasi Formunu 4 bin 700 katılımcıyla başarıyla düzenledik. Her 15 Mart'ı İslamofobi ile mücadele günü olarak idrak ediyoruz. Kutsal kitabımızın yakılmasına fikir hürriyeti diyerek savunulmasını kabul edemeyiz. Bu eylemlere fırsat verilmemesini bekliyoruz. Sizlerle son iftarımızda Türkiye 14-28 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin arifesinde bulunuyorduk. Yaşadığımız asrın felaketine rağmen Mayıs seçimlerini yüzde 90'ları bulan katılım oranıyla demokrasi şöleni havasında gerçekleştirdik. Bugünkü iftar programımızı da seçim döneminde yapıyoruz. Amacımız 28. Sandık zaferimize imza atmaktır.

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