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CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan özel kaleme 1 milyon TL'lik içecek

Tıpkı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi göreve gelirken israftan dem vuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın halkın parasını oluk oluk akıttığı belgeler ortaya çıktı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Mansur Yavaş'ın özel kalemi için toplamda 1 milyon 14 bin 188 TL'yi bulan içecek harcaması yapması dikkat çekti. Belgelerde farklı tarihlerde yapılan "9 kalem içecek" ibaresi görüldü.

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Giriş Tarihi 11 Mart 2024, 15:53 Güncelleme 11 Mart 2024, 15:59
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan özel kaleme 1 milyon TL’lik içecek

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Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde skandal da israf da bitmedi. Ankara'ya 2019'dan bu yana tek bir proje bile kazandırmayan CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın algı operasyonlarının ardı arkası kesilmedi.

Her fırsatta "Mansur Yavaş geldi israfı kaldırdı" diyerek meydanlarda oy toplamaya çalışan Mansur Yavaş'ın yaptığı israf açık açık belgelendi.

TAM 1 MİLYON 14 BİN 188 TL'LİK ÖDEME!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Mansur Yavaş'ın özel kalemi için toplamda 1 milyon 14 bin 188 TL'yi bulan içecek harcaması yapması dikkat çekti! Belgelerde, farklı tarihlerde yapılan "9 kalem içecek" ibaresi dikkat çekti.

BU PARAYI SUYA MI ÖDEDİ?
Sadece bu ibare için yapılan harcamaların toplamının 472 bin 750 TL'yi bulduğu belirlendi. Rekor ödeme yapılan içeceğin yalnızca 'su' olmadığı gözlenirken, ortaya çıkan tablo akıllara Yavaş'ın özel kalemine ne tür bir içecek alımı yaptı sorusunu getirdi.

İKİ MÜDÜRLÜĞÜN RAKAMI BİRBİRİNİ TUTMUYOR
Diğer taraftan komisyon raporundaki rakamların tutarsızlığı dikkat çekti. Mali Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan raporda, Özel Kalem Müdürlüğü'nün Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları tutarının 201 bin 814 TL olduğu belirtildi.

Ancak Özel Kalem Müdürlüğü tarafından verilen harcama listelerinin incelendiğinde "Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme" harcamasının 319 bin 791 TL olarak yazdığı belirlendi. İki rakam arasında 117 bin 977 TL'lik fark çıkarken, belediyenin fazladan harcama yaptığı tespit edildi.

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