Cumhur İttifakı’nın Marmaris Belediye Başkanı adayı Serkan Yazıcı projelerini tanıttı

Yazıcı, toplantıda, "Tarihi Kent Merkezi Düzenlemesi, Marmaris'in Plaj Anlayışı, Dünya Çapında Festivaller, Tematik Çarşılar, Gastronomi Turizmi, Yeni Müzeler, Coğrafi İşretleri Ürünler, Spor Turizmi, İnanç Turizmi, Termal Turizm, Dalış Turizmi, Sanat Turizmi, Arkeo Turizm, Ekoloji Politikası, Kültür evi, Sosyal Politikalar ve Altyapı" gibi başlıklar altında projelerini katılımcılara tanıttı.
Toplantıya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, partililer ve vatandaşlar katıldı.