Cumhur İttifakı’nın Marmaris Belediye Başkanı adayı Serkan Yazıcı projelerini tanıttı

Cumhur İttifakı'nın Marmaris Belediye Başkan adayı Serkan Yazıcı , "Birlikte yönetecek, huzur bulacak, nice bayramlar kutlayacak ve eğleneceğiz. Sadece 'Marmaris vakti' diyeceğiz." dedi.





İlçenin belediyecilik anlamında iyi yönetilemediğini belirten Yazıcı, daha huzurlu, ferah, güvenli, güzel, estetik, temiz ve düzenli bir belde olma potansiyelinin çok gerisinde kaldığını söyledi. Yazıcı, ilçenin sorunlarını güçlü bir çalışma, şeffaf bir yönetim anlayışı, katılımcı bir yaklaşımla çözeceklerini kaydetti.

"Kimseyi kırmadan, yukarıdan bakmadan, küçük büyük demeden her Marmarisliyi mukaddes bilerek yönetmenin vakti geldi artık." diyen Yazıcı, "Birlikte yönetecek, huzur bulacak, nice bayramlar kutlayacak ve eğleneceğiz. Sadece 'Marmaris vakti' diyeceğiz. 'Önce Marmaris ve Marmaris'in insanları için çalışmanın vakti' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.