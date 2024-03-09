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Bodrum'da CHP'li Ahmet Aras ile İYİ Partili Raşit Emir Süer birbirlerine girdi!

İYİ Parti - CHP arasında süren kavga Bodrum'a da taşındı. İyi Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Raşit Emir Süer, esnaf ziyareti sırasında karşılaştığı Bodrum Belediye Başkanı ve CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras'ın elini sıkmayınca ortalık karıştı.

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Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 18:21 Güncelleme 09 Mart 2024, 18:35
Bodrum’da CHP’li Ahmet Aras ile İYİ Partili Raşit Emir Süer birbirlerine girdi!

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Genel seçimlerde ortaklık yapan CHP ile İYİ Parti yerel seçimlere giderken büyük bir kavga yaşıyor.

Kavganın son adresi Bodrum oldı.

Bodrum'da düzenlenen 5'inci Acı Ot Festivali açılışının ardından bölgede esnaf ziyaretinde bulunan Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, İyi Parti heyeti ile karşılaştı.

İyi Parti Bodrum adayı Raşit Emir Süer ile Aras arasında tartışma yaşandı.

Bodrum'da CHP'li Aras ile İYİ Partili Süer birbirlerine girdi!

"SANA SAYGI DUYMUYORUM"
CHP'li Ahmet Aras'ın elini sıkmayan İYİ Partili Süer, "Ben sana saygı duymuyorum duymak zorunda da değilim." dedi.

Bunun üzerine Ahmet Aras, "Saygılı ol ben Bodrum Belediye Başkanıyım. Senin provokasyonlarına gelecek bir adam değilim. Biz bu memleketin çocuğuyuz." diye karşılık verdi.

"PKK'NIN AVUKATLARINI YARDIMCIN YAPMAYACAKSIN"
CHP-DEM ittifakını hatırlatan Süer ise "Bu memleketin çocuğuysan PKK'nın çocuklarımızın katilinin avukatlarını kendine yardımcı yapmayacaksın" diyerek CHP'li Aras'a tepki gösterdi.

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