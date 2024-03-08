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Son dakika: Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğine ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen toplam 12 şüphelinin, Ankara merkezli 3 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 08:49 Güncelleme 08 Mart 2024, 08:52
Son dakika: Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik soruşturmasında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ soruşturmalarında ele geçen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme ve etkin pişmanlık beyanları neticesinde, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara merkezli 3 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.

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