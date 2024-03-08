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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Yalova'da 'Mahzen-6' operasyonu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-6” operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 08:15 Güncelleme 08 Mart 2024, 09:40
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Yalova’da ’Mahzen-6’ operasyonu

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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Yalova'da eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-6" operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu'nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yalova'da MAHZEN-6 operasyonu

Yerlikaya paylaşımında, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova ile Armutlu ilçesinde organize suç örgütü üyelerinin, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edildi" ifadelerine yer verdi. Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu örgüt üyelerine ait olan ruhsatsız tabancalara, pompalı tüfek ve av tüfeklerine, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konulduğunu belirtti.

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