Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan Kadın girişimcilere destek sözü: 100 bin lira hibe verilecek

"İlkokul çağındaki çocuklarımıza da öyle plansız programsız değil, sistematik ve düzenli bir şekilde beslenme desteği vereceğiz." diyen Kurum, 6 yaşına kadar çocuğu olan annelerin, yavruları yanlarında olsun olmasın toplu ulaşımdan tamamen ücretsiz faydalandıracaklarını söyledi.
Kurum, tüm devlet okullarının temizlik ve güvenlik hizmetlerini kendilerinin yapacağına dikkati çekerek, en çok kadınların yararlandığı İSMEK'i yeniden ele alacaklarını ifade etti.
"EV HANIMLARIMIZI BİLE SİYASİ TERCİHLERİNDEN ÖTÜRÜ AYRIŞTIRAN BİR ZİHNİYETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
İBB Başkan adayı Kurum, katıldığı bir programda "İstanbul'daki metroların temelini kendisinin attığını" iddia eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin, "Rahmetli Kadir Abimizin temeli attığı metrolara sahip çıkmaya çalışanlar var. Siyasi kimliği aklının önüne geçmiş belediye başkanı, 'Bu işin temelini ben attım.' diyor. Görüntülerin olduğu, kendisinin de net bir şekilde bildiği bu işin temelini attım deyip orada emek hırsızlığı yapmak adına böyle pervasızca açıklamalar yapan, İstanbul'un sorunlarına odaklanmayan bir belediye başkanının bu söylemlerinden İstanbullular yoruldu." ifadesini kullandı.
İBB yönetiminin İstanbul halkına verdiği sözleri yerine getirmediğini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:
"İstanbul'u bir basamak olarak görüp, İstanbul'un kaynaklarını CHP'nin kongrelerinde 'israfı bitirdik' söylemiyle tabelalara 175 milyon liralık reklam harcayanlara 31 Mart'ta İstanbul'un kadınları çok güzel bir cevap verecek. Maalesef ev hanımlarımızı bile siyasi tercihlerinden ötürü ayrıştıran bir zihniyetle karşı karşıyayız. İstanbul, bugün yaşanamaz, trafikte saatlerce çile çekilen, gideceğimiz yeri bildiğimiz ama ne zaman gideceğimizi bilmediğimiz bir şehir haline getirildi."
Programa, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve ilçe kadın kolları başkanları ile vatandaşlar katıldı.