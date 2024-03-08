Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan Kadın girişimcilere destek sözü: 100 bin lira hibe verilecek

KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI Kurum, böyle bir günde İstanbul'un vefakar ve fedakar kadınlarıyla birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nü kutladı.

Kurum, bir yere kadın eli değmişse oranın çok daha güzel ve huzurlu olduğunu dile getirerek, "Bunun en güzel ispatlarından biri de hiç şüphesiz İstanbul'dur. Bu şehri kadınların nasıl imar ettiğini, ilmek ilmek dokuduğunu, dantel gibi ördüğünü görürsünüz. İstanbul'umuzun siluetinde Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman ve 3. Ahmet kadar Hürrem Sultan'ın, Haseki Sultan'ın ve Bezmialem Valide Sultan'ın eserleri de yer alır." diye konuştu.

AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük kadın hareketi olduğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

"İstanbul'un en büyük gücü, kadınları ve aileleridir. İşte bu yüzden biz de 'Aile dostu belediyecilik' diyoruz, 'Ailenin ve Kadınların İstanbul'u' diyoruz. 1 Nisan'dan itibaren tüm kadın girişimcilerimize 100 bin lira hibe vererek, İstanbul'u büyütecek kadınları destekleyeceğiz. Belediyemizden başlamak üzere İstanbul'un her yerinde kadın istihdamını süratle artıracağız. İşlerini büyütmek istediklerinde, pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda doğrudan desteklerimiz hazır. Ürettikleri el emeklerini, alım garantili e-ticaret ve pazar yeri uygulamalarımızla kazanca dönüştüreceğiz. 964 mahallemize, bir bölümü 7/24 esasıyla çalışacak yeni kreşler armağan edeceğiz."

İLK VE ORTAÖĞRETİMDEKİ ÇOCUKLARA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ OLACAK

Murat Kurum, annelere ve ailelere yönelik destek projelerini aktarmaya devam edeceklerini, artık ilk ve ortaöğretimdeki çocuklardan toplu ulaşımda tek bir kuruş bile almayacaklarını bildirdi.