Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Adana’ya metro müjdesi



HAFİF RAYLI SİSTEM PROJESİ

Uraloğlu, Adana'daki metro hattının istenen işlevi taşımadığını ifade ederek, "Hattın daha işlevsel hale getirilebilmesi için üniversiteye ve stadyuma kadar uzatılacak olan bir hafif raylı sistem hattını beraberce değerlendirdik. Karayollarımız tarafından yapılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden de bir hat bağlayıp metronun her iki tarafına bağlantı yaparsak Adana'yı bir ringle çevirmiş oluruz. Burada zaten belli bir aşamaya gelinmiş durumda. İnşallah burada Büyükşehir Belediyesi ile gerekli işbirliğini yaparak bunu da yürütelim istiyoruz." dedi.





Adana Güney Çevre Yolu Projesi'ndeki sürece de değinen Bakan Uraloğlu, "Burada maalesef kamulaştırma problemlerinden dolayı çok istediğimiz aşamaya gelemedik ama artık şehrin şiddetle buna ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Kamulaştırmada yüzde 70 seviyelerine geldik, yakın takibe de aldık. Önümüzdeki süreçte kamulaştırmayı hızlıca bitirip bir an önce bu çevre yolunu Adana'mıza kazandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Uraloğlu, kentte ayrıca iki etaplı yol projesinin planlandığını anlatarak, şunları kaydetti: "Irak'tan gelecek Kalkınma Yolu'nu da düşündüğümüzde Adana'daki mevcut otoyol, halihazırda bile kapasitesini doldurma seviyesine geldi. İlk etapta bir çevre yolu ikinci etapta da Pozantı'ya bağlanacak bir otoyol için 1/25000'lik haritalarda Karayollarındaki arkadaşlarımızla bir çalışma başlatıyoruz. En azından geleceği planlayıp ona göre şehrimizi geliştirmemiz gerekir. Birinci etapta kuzey çevre yolu, ikinci etapta da mutlaka bunu ikinci bir otoyol olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyoruz."





Ardından Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Büyük bir coşku ile karşılanan Bakan Uraloğlu, son olarak Gençlik Aşkı İle Adana programında gençlerle buluştu. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN