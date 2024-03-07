Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu! Adana’ya metro müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adana'daki metro hattının istenen işlevi taşımadığını belirterek, "Hattın daha işlevsel hale getirilebilmesi için üniversiteye ve stadyuma kadar uzatılacak olan bir hafif raylı sistem hattını beraberce değerlendirdik." dedi.
Bakan Uraloğlu, Adana ziyareti kapsamında, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Ardından Adana Toroslar Federasyonuna ziyarette bulunan Uraloğlu, Yüreğir ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'nde, Yüreğir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ile bir araya geldi.
Bakan Uraloğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, kentin ulaşım alanındaki eksikliklerini değerlendirdiklerini ve Adana'da neler yapılabileceğini konuştuklarını söyledi.
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi'nde çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:
"Orada önümüzde bir engel yok. İnşallah 2027'de bu projeyi bitirerek hizmete açmayı düşünüyoruz. Proje buradan devam edecek, Gaziantep'ten Şanlıurfa, oradan Ovaköy, oradan Irak üzerinden Fav Limanı'na gidecek olan bir projeyi konuşuyoruz. Aynı zamanda da otoyolun aynı şekilde devam edeceğini, bunu planladığımızı söylemek isterim. Bu projede özellikle Adana ile Adana OSB arasında bir banliyö hattının çalıştırılabilmesiyle ilgili değerlendirme yaptık. Bunun mümkün olabileceğini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki süreçte inşallah beraberce konuşacağız, değerlendireceğiz. Bunun örnekleri de var."